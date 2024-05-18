Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman sosyal medyayı salladı!

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Real Madrid'de top koşturan milli yıldız Arda Güler, yaptığı paylaşımla Duru Nayman ile ilişki yaşadıklarını duyurdu.

MADRİD'E GİTMİŞTİ

Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alt yaş basketbol takımlarında forma giyen Nuru Nayman, Arda Güler ile birlikte Madrid'e gittiğinde görülmüş, havalimanından Arda'nın hemen önünde çıkarken İspanyol basınının objektiflerine takılmıştı.

ARDA GÜLER PAYLAŞTI

Daha önce de birlikte oldukları yönünde haberler çıkan, bazı paylaşımlarda birlikte oldukları da görülen Arda Güler ve Duru Nayman'ın ilişkilerin dün akşam Arda'nın yaptığı paylaşımla resmileşmiş oldu.

'Son zamanlarda hayatım' notuyla çoklu bir paylaşım yapan Arda'nın paylaşımında Duru Nayman'ın da olduğu görüldü.

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EVLİLİK SORUSUNA CEVAP

Arda ve sevgilisinin paylaştığı fotoğraflar, birçok kişi tarafından beğeni ve olumlu yorumlarla karşılandı. 'Duru ve Arda ne zaman evlenecekler?' sorusunu yanıtlayan Duru Nayman, "Henüz erken böyle konular bence, ama bilmiyorum" yorumunu yaptı.