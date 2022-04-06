Villarreal 1-0 Bayern Münih (Maçın özeti)

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Villarreal ile Bayern Münih kozlarını paylaştı.
İspanya'da oynanan karşılaşmayı Villarreal 1-0 kazanmayı bildi.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Danjuma ile öne geçen İspanyol ekip, kalan dakikalarda kalesini gole kapatmayı başardı.
Rövanş maçı 12 Nisan'da Münih'te oynanacak.
5 YIL SONRA GELEN KAYIP
Bayern Münih, Eylül 2017'den beri ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yenildi
İLK 11'LER
Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Celso, Capoue, Parejo, Coquelin, Moreno, Danjuma.
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Kimmich, Musiala, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski