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Villarreal 1-0 Bayern Münih (Maçın özeti)

#Villarreal#Bayern Münih#Şampiyonlar Ligi
Villarreal 1-0 Bayern Münih (Maçın özeti)

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Villarreal'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Villarreal-Bayern Münih maçından en özel fotoğraflarVillarreal-Bayern Münih maçından en özel fotoğraflar
Villarreal-Bayern Münih maçından en özel fotoğraflar

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Villarreal ile Bayern Münih kozlarını paylaştı.

İspanya'da oynanan karşılaşmayı Villarreal 1-0 kazanmayı bildi.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Danjuma ile öne geçen İspanyol ekip, kalan dakikalarda kalesini gole kapatmayı başardı.

Rövanş maçı 12 Nisan'da Münih'te oynanacak.

5 YIL SONRA GELEN KAYIP

Bayern Münih, Eylül 2017'den beri ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yenildi

 

İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Celso, Capoue, Parejo, Coquelin, Moreno, Danjuma.

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Kimmich, Musiala, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski

 

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#Villarreal#Bayern Münih#Şampiyonlar Ligi

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