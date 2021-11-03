Viktoria Zeynep Güneş kimdir, kaç yaşında?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Belgrad Ormanında zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı Bu inanışlar hayatlara mal olabilirBelgrad Ormanı'nda zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı? 'Bu inanışlar hayatlara mal olabilir'#Zehirli Mantar
Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar Buna dikkat: Bilen az...Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar! Buna dikkat: Bilen az...#Yapılandırma
Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuere geçildi Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuer'e geçildi! Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...#Cristiano Ronaldo
Cumhurbaşkanı Erdoğandan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar varCumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar var#Cumhurbaşkanı
Bakan Varank müjdeyi verdi VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişmeBakan Varank müjdeyi verdi! VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişme#Koronavirüs
Tacize engel olurken öldürülmüştü Haydarcanın babasından duygusal sözlerTacize engel olurken öldürülmüştü! Haydarcan'ın babasından duygusal sözler#Ankara
Telefonu elinden düşürmeyenler dikkat Serçe parmağınız sinyal veriyor olabilir...Telefonu elinden düşürmeyenler dikkat! Serçe parmağınız sinyal veriyor olabilir...#Akıllı Telefon
Ethereumdan yeni rekor Shiba Inu ve Bitcoinde neler oluyorEthereum'dan yeni rekor! Shiba Inu ve Bitcoin'de neler oluyor?#Ethereum
Fikri bakan verdi çete liderleri çağrı yaptıFikri bakan verdi 'çete liderleri' çağrı yaptı! #Aşı Çağrısı
Yılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor İşte en popüler mesleklerYılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor! İşte en popüler meslekler#Üniversite
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Dikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılarDikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılar!#Kovid Aşısı
Ünlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovisionda temsil etmeye hazırlanıyorÜnlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovision'da temsil etmeye hazırlanıyor!#Şebnem Özinal
Tezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum Cardi B yeni ev aldıTezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum! Cardi B yeni ev aldı#Cardi B.
Bu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruzBu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruz  #Kristen Stewart
HABERLERSpor Arena Haberleri

Viktoria Zeynep Güneş kimdir, kaç yaşında?

#Viktoria Zeynep Güneş#Viktoria Zeynep Güneş Kimdir#Viktoria
Viktoria Zeynep Güneş kimdir, kaç yaşında

Viktoria Zeynep Güneş, olimpik mücadelelerde gösterdiği başarının ardından kariyeri merak edilen sporcular arasında yer aldı. Aslen Ukraynalı olan Viktoria Zeynep Güneş, 2021 Kasım ayında Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya elde etti. Peki, Viktoria Zeynep Güneş kimdir, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Viktoriya Zeynep Güneş,19 Haziran 1998 tarihinde Ukrayna'nın Poltava şehrinde dünyaya geldi. Güneş halen 100 ile 200 metre kurbağalama Ukrayna ve 50, 100, 200 m kurbağalama, 200, 400 m bireysel karışık ile 4x100 m karışık Türkiye rekorlarının sahibidir. 2021 Dünya Yüzme Kupası'nda milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, 200 m kurbağalamada 2:22.23 derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Güneş, Singapur'da düzenlenen 2015 Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 50, 100, 200 m kurbağalama ve 200 m bireysel karışıkta toplam dört altın madalya kazandı. Daha önce Ukrayna adına yarıştığı 2013 Dünya Gençler Şampiyonası'ndan üç madalyası (birer altın, gümüş ve bronz) olan Güneş, şampiyonadaki madalya sayısını yediye çıkarmış oldu. Türk yüzücü 2015 final yarışlarında iki dünya gençler rekoru da kırdı. 200 m kurbağalamada 2:19.64 yüzen Güneş, yaklaşık iki hafta önceki Dünya Şampiyonası altın madalya derecesinden daha iyi olan bu performansıyla, dünya rekoruna 0.53 saniyeye kadar yaklaştı. Güneş ayrıca 200 m kurbağalamada tüm zamanların en iyi dördüncü derecesini yüzerken, tarihte 2:20'nin altına inebilen üçüncü kadın yüzücü oldu. Sporcu bu başarılarıyla FINA tarafından şampiyonadaki en iyi kadın yüzücü seçildi. Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, gönderdiği mesajla Güneş'i tebrik etti.

2016 Yaz Olimpiyatları'nda, 400 m karışık serilerinde 4:41.79 yüzerek elendi. 100 m kurbağalama eleme serisindeki 1:07.14'le yarı finale çıkan Güneş, yarı finalde 1.07.41 yüzerek finale kalamadı. Hedef yarışı olan 200 m kurbağalamada ele serisinde 2:23.83 yüzerek serisinde ikinci toplamda yedinci olarak yarı finale kalan Güneş, yarı final ikinci serisinde 2:23.49 yüzerek beşinci olarak finale kalamamış ve olimpiyatlara veda etmiştir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Viktoria Zeynep Güneş#Viktoria Zeynep Güneş Kimdir#Viktoria

BAKMADAN GEÇME!

Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses
‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

#Şebnem Schaefer