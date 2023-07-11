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Victoria Azarenka'dan Wimbledon seyircisine: Bunların hepsi sarhoş

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#Wimbledon#Victoria Azarenka#Tenis
Victoria Azarenkadan Wimbledon seyircisine: Bunların hepsi sarhoş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 07:00

Victoria Azarenka, kendisini yuhalayan Wimbledon seyircisine sert çıktı. Elina Svitolina, maç sonrası Belaruslu Azarenka’nın elini sıkmazken seyirciler de Ukraynalı sporcudan yana tavır koydu. Tepki gören Azarenka “Bu hiç adil değil” dedi.

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Wimbledon Tenis Turnuvası’nda, önceki gün Belaruslu Viktoria Azarenka ile Ukraynalı Elina Svitolina’nın maçına beklendiği gibi siyasi gerginlikler damga vurdu. Rusya’nın ülkesinden çekilene kadar Rus veya Belaruslu sporcuların elini sıkmayacağını dile getiren Svitolina, 2 saat 46 dakika süren, 2-6, 6-4 ve 7-6’lük setlerle 2-1 kazandığı maç sonrası rakibinin elini sıkmadı. Azarenka da rakibinin kararına saygı duyduğunu göstererek Svitolina’ya doğru eline kaldırarak köşesine geçti.

KORTU PROTESTOLARLA TERK ETTi

Bir kısım taraftar Azarenka’nın el sıkışmayı reddettiğini sanarak Belaruslu sporcuyu yuhaladı. Kortu yuhalanmalar eşliğinde terk eden Azarenka, “Bu hiç adil değil. İnsanlar artık her maç sonrası el sıkışmaya ve bir grup sarhoşa bakacaksa, gerçekten çok yazık.”

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#Wimbledon#Victoria Azarenka#Tenis

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