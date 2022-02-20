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Verona - Roma maçında Igor Tudor'un öğrencilerinden müthiş organizasyon! Mourinho çılgına döndü, kırmızı gördü

#Hellas Verona-Roma#Igor Tudor#Barak Gol
Verona - Roma maçında Igor Tudorun öğrencilerinden müthiş organizasyon Mourinho çılgına döndü, kırmızı gördü

İtalya Serie A 26. hafta maçında Igor Tudor'un takımı Hellas Verona ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma karşılaştı. 2-2 sona eren mücadeleye Verona'nın ilk golü ve Jose Mourinho'nun kırmızı kart görmesi damga vurdu.

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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona, İtalya Serie A 26. hafta maçında Roma ile deplasmanda karşılaştı.

Verona, 5. dakikada Antonin Barak ve 20. dakikada Adrien Tameze'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. Roma, 65. dakikada Cristian Volpato ve 84. dakikada Edoardo Bove'nin golleriyle beraberliği kurtardı.

Verona'da Galatasaraylı eski futbolcu Koray Günter 90 dakika sahadsa kaldı. Bu sonuçla Roma 41, Verona 37 puana yükseldi.

VERONA'NIN İLK GOLÜNDA MÜTHİŞ ORGANİZASYON

Maçın 5. dakikasında sağ kanattan bir serbest vuruş kazanan Verona, rakip savunmayı şaşırtan bir organizasyonla golü buldu. Serbest vuruşta Faraoni ile Ilic topun başına geçti. Faraoni atışı kullanacakmış gibi gelip meşin yuvarlağı pas geçti ve kanada doğru açıldı. Ceza alanında hareketlenmeler başlayınca Ilıc topu ceza yayına doğru yerden çıkardı, oraya çıkan Caprani oldu. Kanada açılan Faraoni ise ceza alanına hareketlendi. Caprani'nin ara pasında ceza alanı sağında topla buluşan Faraoni içeri çevirdi, kaleciden seken topu Barak ağlara gönderdi.

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JOSE MOURINHO 90+1'DE KIRMIZI KART GÖRDÜ

2-2 eşitlikle uzatma dakikalarına girildiğinde hakemin bir kararına çok sinirlenen Mourinho, topu alıp havaya dikti. Hakem Luca Pairetto, Portekizli teknik adama kırmızı kart gösterdi.

*Görüntü S Sport'tan alınmıştır.

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#Hellas Verona-Roma#Igor Tudor#Barak Gol

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