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Venus Williams'ın zor anları: Topa vuruyordum çimler bana vurdu

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#Wimbledon#Venus Williams#Tenis
Venus Williamsın zor anları: Topa vuruyordum çimler bana vurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 07:00

İki gündür yağan yağmur ve çimler Wimbledon’da tenisçilere zor anlar yaşatıyor.

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Yoğun yağış nedeniyle dün karşılaşmaların çoğu kesintiye uğradı. Ünlü ABD’li tenisçi Venus Williams da kaygan çimende kayıp sakatlanırken ilginç ifadeler kullandı.

Tenis dünyasında çim üzerinde oynanan tek grand slam turnuvası olan Wimbledon’da bazı oyuncular, yağan yağmurla birlikte oldukça kayganlaşan bu zeminden şikayetçi. Önceki gün erkeklerde Novak Djokovic’in elindeki havluyla yerdeki suları temizlemeye çalışması dikkat çekerken Sırp raket “Umarım şu çimlerin bir çaresine bakarlar” dedi. Kadınlarda da Venus Williams’ın çimende kayarak zaten sarılı olan dizini iyice sakatlaması günün çok konuşulan olaylarından oldu. Venus, Elina Svitolina önünde ilk setini 2-0 önde götürdüğü maçta file önünde vuruş yaparken kayıp sakatlanırken “Çim bu, haliyle kaygan olacak. Tam topa vuruyordum çimenler bana vurdu” dedi. Nitekim ABD’li tenisçi tedavi sonrası devam ettiği maçı kaybetti. Wimbledon Operasyon Sorumlusu Michelle Dite ise “Yaşayan bir zeminde oynuyorlar. Çimde oynamanın cilveleri bunlar. Tüm yıl bu çimlere bakım yapılıyor, her şey kusursuz” ifadelerini kullandı.

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#Wimbledon#Venus Williams#Tenis

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