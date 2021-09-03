Veliefendi'de nefesler tutuldu! Şampiyonlar çarpışıyor...

CALL TO VİCTORY, LONG RUNNER'A KARŞI



Cumartesi ve Pazar günü yapılacak koşular adeta nefesleri kesecek. Yıldızlar geçidine sahne olacak koşularda 2020 Gazi Koşusu şampiyonu Call To Victory ve en çok Grup koşu kazanma rekorunu elinde bulunduran ekürisi Long Runner, pazar günü Topkapı Koşusu'nda birincilik mücadelesi yapacak.

KADIN JOKEYLER DE SAHNEDE



Boğaziçi Koşusu da sonucu merakla beklenen yarışlardan biri. Son şampiyon Burgas, ezeli rakibi Real Runner dışında kendinden büyük safkanlara karşı boy gösterecek.



Cumartesi ve Pazar günkü programda kadın jokeylerin de at bineceği iki adet yarış var.



Hafta sonunda yarışseverlerin adresi Veliefendi Hipodromu olacak.