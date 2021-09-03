Veliefendi'de nefesler tutuldu! Şampiyonlar çarpışıyor...
Türkiye'nin en iyi atları hafta sonunda Veliefendi Hipdromu'nda piste çıkacak. Önemli yarışların olduğu hafta sonundaki festivalde son Gazi Koşusu şampiyonu Burgas da kendinden büyük rakiplerine meydan okuyacak.
CALL TO VİCTORY, LONG RUNNER'A KARŞI
Cumartesi ve Pazar günü yapılacak koşular adeta nefesleri kesecek. Yıldızlar geçidine sahne olacak koşularda 2020 Gazi Koşusu şampiyonu Call To Victory ve en çok Grup koşu kazanma rekorunu elinde bulunduran ekürisi Long Runner, pazar günü Topkapı Koşusu'nda birincilik mücadelesi yapacak.
KADIN JOKEYLER DE SAHNEDE
Boğaziçi Koşusu da sonucu merakla beklenen yarışlardan biri. Son şampiyon Burgas, ezeli rakibi Real Runner dışında kendinden büyük safkanlara karşı boy gösterecek.
Cumartesi ve Pazar günkü programda kadın jokeylerin de at bineceği iki adet yarış var.
Hafta sonunda yarışseverlerin adresi Veliefendi Hipodromu olacak.