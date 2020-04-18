Vefa'dan anlamlı hareket! Borçları ödediler
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Vefa SK, koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerinde evlerinde kalan, işlerine gidemeyen ve maddi sıkıntıda olan mahalle halkına yardım elini uzattı.
Spor Arena / Efkan BUCAK - Yeşil beyazlı yönetim kurulu, semtlerinde maddi sıkıntıda olanların tüm bakkal borçlarını ödedi. Kulüp ayrıca birçok aileye de erzak kolisi yardımı yaptı.
HEDEF TÜM FATİH İLÇESİ
Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de yer alan İstanbul temsilcisinin yönetim kurulu üyesi Mehmet Sütçüoğlu, “Yönetim kurulu olarak oturduk, salgın günlerinde ekonomik şartlar belliyken mahalle halkımıza nasıl destek oluruz diye düşündük ve üç bakkalın borç defterini ödedik. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi verdik. Vefa camiası, Vefa mezunları destek verirse yönetim olarak attığımız bu adımı sürdüreceğiz. Amacımız Fatih ilçesindeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmak” dedi
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