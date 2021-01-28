Vedat Muriqi'nin Lazio formasıyla attığı ilk gol (VİDEO)
Fenerbahçe'den Lazio'ya 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Vedat Muriqi, İtalya kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Ancak Lazio Atalanta'ya 3-2 mağlup oldu ve İtalya Kupası'ndan elendi.
İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi. Atalanta, Lazio'yu 3-2 mağlup ederek adını finale adını yazdırırken; Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, takımının ilk golünü kaydetti.
Mücadelenin 7. dakikasında Djimsiti ile öne geçen Atalanta, 17. dakikada Muriqi'in golüne engel olamadı. Kosovalı santrfor, Lazio formasıyla ilk golünü kaydetti.
Lazio, 34. dakikada Acerbi ile öne geçmesine karşın 37. dakikada Malinovsky skoru 2-2'ye getirdi. Atalanta, 53. dakikada Palomino'nun gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.
Dakikalar 57'yi gösterdiğinde sahneye Miranchuk çıktı ve Atalanta, Lazio'yu 3-2 mağlup ederek İtalya Kupası'nda yarına finale yükseldi.
ATTIĞI GOL KALECİYE YAZILMIŞTI
Geçtiğimiz hafta ligde Parma ile karşılaşan Lazio'nun attığı ikinci golde Muriqi'nin kafa vuruşunda direkten dönen topun kaleciye çarparak ağlara gitmesi sebebiyle gol, kaleciye yazılmıştı.
İşte Vedat Muriqi'nin golü;
Vedat Muriqi'nin Lazio formasıyla attığı ilk golpic.twitter.com/iQ2mqBaLcz— Spor Arena (@sporarena) January 28, 2021
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