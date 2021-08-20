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GeriFutbol Vavacars Fatih Karagümrük'de hedef, Rizespor maçını kazanıp 2'de 2 yapmak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.08.2021 - 10:36 | Son Güncelleme:

Vavacars Fatih Karagümrük'de hedef, Rizespor maçını kazanıp 2'de 2 yapmak

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Vavacars Fatih Karagümrük'de hedef, Rizespor maçını kazanıp 2'de 2 yapmak

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Sezonun ilk maçında sahasında Gaziantep'i 3-2 mağlup eden Fatih Karagümrük, Rize deplasmanında da kazanarak ikide iki yapmayı hedefliyor.

Çaykur Rizespor ise ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 kaybetmişti.

Vavacars Fatih Karagümrükde hedef, Rizespor maçını kazanıp 2de 2 yapmak

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