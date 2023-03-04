VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor karşısında geri döndü! Mbaye Diagne hat-trick yaptı, Adem Ljajic sahalara geri döndü...

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Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük, 1-0 geriye düşmesine rağmen Demir Grup Sivasspor'u 4-3 mağlup etti.

MBAYE DIAGNE'DEN HAT-TRICK

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45., 53. ve 80. dakikalarda Mbaye Diagne ile 69. dakikada Magomed Ozdoev kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un sayıları ise sayısı ise 27. dakikada Jordy Caicedo ile 90+1 ve 90+6. dakikalarda Leke James'ten geldi.

Alınan bu sonucun ardından VavaCars Fatih Karagümrük puanını 29'a yükseltti ve 8. sıraya yerleşti. Demir Grup Sivasspor ise 24 puanda kalarak 13. basamaktan kurtulamadı.

ADEM LJAJIC SAHALARA DÖNDÜ

Adem Ljajic, Karagümrük-Sivasspor maçıyla birlikte yaklaşık iki yıl sonra ilk resmi maçına çıktı. 69. dakikada Ebrima Colley'in yerine oyuna dahil olan Ljajic'in son maçı: 11.05.2021, Beşiktaş-Karagümrük

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FATİH KARAGÜMRÜK 63 YILLIK REKORUNU EGALE ETTİ

Sivasspor'u 4-3 yenen Fatih Karagümrük, Süper Lig’de 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızı-siyahlılar böylece 1959-1960 sezonunda Süper Lig'deki 8 maçlık yenilmezlik serisini tekrar etti.



1959-1963 yılları arasında 4 sezon Süper Lig'de mücadele eden İstanbul temsilcisi, ligdeki ilk sezonunu 8. sırada tamamlamıştı. 1959-1960 sezonunda teknik direktörlüğünü Bülent Eken’in yaptığı takım, ligde yakaladığı 8 maçlık yenilmezlikte 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Kırmızı-siyahlılar bu karşılaşmalarda Altınordu, Göztepe, Galatasaray, Beykoz, Ankaragücü ve Turanspor’u mağlup ederken İstanbulspor ve Fenerbahçe ile de berabere kaldı.



1963'te küme düşen Fatih Karagümrük 1983-84 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükselirken, aynı sezon ligi son sırada tamamlayarak yeniden bir alt lige düşmüştü.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

18. dakikada Bertolacci’nin ara pasında ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Diagne’nin bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal topun sahibi oldu.

19. dakikada Caicedo’nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan’ın sert şutunda kaleci meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Saiz’in içeri yaptığı ortada arka direkte Caicedo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

45+4. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Borini’nin yerden ortasında kale önünde Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

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MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ricci kullandığı serbest vuruşta kale önüne ortasını yaptı. Arka direkte Diagne’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

65. dakikada Bertolacci’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Borini’nin şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

69. dakikada Diagne’nin kafayla indirdiği topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Ozdoev’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

80. dakikada Ljajic’in uzun pasında Sivasspor yarı sahasında Diagne topa sahip oldu. Sol tarafta Charisis’ten sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına içerisine giren Diagne’nin vuruşunta meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 4-1

87. dakikada Ricci’nin Erdoğan’a yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi. Ardından VAR’da pozisyonu yeniden izleyen Ümit Öztürk kırmızı kartı iptal ederek sarı kartını gösterdi.

90+1. dakikada sağdan yapılan ortada ön direkte Goutas, arka direğe kafayla indirdi. Arka direkte topa hamle yapan James’in kaleci Batuhan ile girdiği mücadelede meşin yuvarlak Batuhan’a çarparak ağlara gitti. 4-2

90+6. dakikada sol taraftan Uğur Çiftçi’nin içeri çevirdiği topa arka direkte Leke James’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-3