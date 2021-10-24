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VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 Atakaş Hatayspor (Maçın özeti ve goller)

#Fatih Karagümrük Hatayspor Maçı#Fatih Karagümrük Hatayspor Maçı Saat Kaçta#Fatih Karagümrük Hatayspor Maçı Hangi Kanalda
VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 Atakaş Hatayspor (Maçın özeti ve goller)

Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

Fatih Karagümrük - Hatayspor maçından fotoğraflarFatih Karagümrük - Hatayspor maçından fotoğraflar
Fatih Karagümrük - Hatayspor maçından fotoğraflar

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Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yoğun rüzgar ve yağmur altında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Hatayspor, 30. dakikada Ayoub El Kaabi'nin golüyle öne geçerken Fatih Karagümrük, Aleksandar Pesic'in 38. dakikadaki golüyle eşitliği yakaladı.

Fatih Karagümrük'te Vegar Hedenstad, 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Hatayspor'un 90+3'te Diouf ile bulduğu gol, Halis Özkahya'nın faul düdüğüne takıldı.

Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 20'ye, Fatih Karagümrük ise 18'e çıkardı.

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Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Bozbey, Murat Tuğberk Curbay
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin (Dk. 63 Erhun Aksel Öztümer), Biglia, Borini (Dk. 83 Emre Mor), Jimmy Durmaz (Dk. 83 Tunay Torun), Bertolacci (Dk. 63 Balkovec), Karamoh (Dk. 64 Ahmed Musa), Pesic
Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze (Dk. 81 Saint Louis) Emre Çolak (Dk. 46 Boudjemaa), El Kaabi (Dk. 66 Kamara), Diouf
Goller: Dk. 30 El Kaabi (Atakaş Hatayspor), Dk. 38 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 89 Hedenstad (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 29 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 90 4 Boudjemaa, Ribeiro (Maç bittikten sonra) (Atakaş Hatayspor), Dk. 69 Balkovec, Dk. 87 Emre Mor, Dk. 90 4 Tunay Torun (VavaCars Fatih Karagümrük)

MAÇTAN DAKİKALAR

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6. dakikada Ribeiro'nun uzun pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Adekugbe'nin kötü vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
19. dakikada Borini'nin sağdan yaptığı ortada, arka direkte Karamoh'un gelişine yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
30. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ev sahibi takımın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda Diouf'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan El Kaabi'ye verdi. Bu futbolcu da topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
38. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Borini'nin sağdan ortasında, Pesic kale sahası önünde savunmaya rağmen yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1
45. dakikada Jimmy Durmaz'ın ara pasıyla savunmanın arkasına kaçan Pesic'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, açıyı daraltan Munir topu çıkartarak gole izin vermedi.

49. dakikada Atakaş Hatayspor önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Diouf'un ara pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze, arka direkte uygun durumda bulunun El Kaabi'yi gördü. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kaleci Viviano'dan döndü. Topu kontrol eden El Kaabi'nin ikinci şutunda ise Viviano tekrar meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.
65. dakikada savunmada Biglia'nın yaptığı hatada topu kaparak ceza sahasına giren Diouf'un sert şutunda kaleci Viviano iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

 

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