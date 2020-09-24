Vasilije Micic: "Obradovic gibi bir isimden sonra geliyor olmak Kokoskov için..."

Buluşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Lacivert-beyazlıların Sırp oyun kurucusu Micic, Sırbistan Milli Takımı'ndan başantrenörü Igor Kokoskov'un yeni sezonda Fenerbahçe Beko'yu çalıştıracak olmasını şöyle değerlendirdi:

"Kendisiyle geçen sezon konuştum. Sırbistan Milli Takımı'yla ilgili. Benden beklentilerini ve oyun sistemini anlattı. Açıkçası Fenerbahçe Beko'ya imza atmasını beklemiyordum. Bence kimse de beklemiyordu, çünkü Obradovic'in kararı bekleniyordu. Kendisinin önemli bir başantrenörlük yapmak istediğini biliyordum. Kendisi önemli bir lider. NBA'da asistan koçluk döneminde de başarılı oldu. Önemli bir takımda önemli bir göreve geldi. Açıkçası onun adına çok mutluyum. Kendi hikayesini yazabileceği önemli bir takımda. Obradovic gibi bir isimden sonra geliyor olmak onun için önemli bir sınav olacak."

Fenerbahçe Beko'nun Zeljko Obradovic'ten sonra yeni bir yapılanmaya gittiğini aktaran Micic, "Kokoskov'un takımına karşı oynamayı açıkçası büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Fenerbahçe Beko açıkçası diğer rakiplerden farklı değil benim için. Kokoskov'un başlarında olması da benim üzerimde ayrıca bir baskı oluşturmaz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmasaydı NBA'ya gidebileceğini ancak Anadolu Efes'te olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu da belirten Micic, takımın bir diğer yıldızı Shane Larkin'le uyumunu şöyle anlattı:

"Larkin'le iyi bir ikili oluşumuz doğal akışta oldu. Takıma aynı dönemde katıldık. Her ne kadar başlangıçta Larkin biraz takıma adapte olma zorluğu çekip, Ergin hocanın sistemine uyum sağlama konusunda sıkıntı yaşasa da onun ne kadar özel bir oyuncu olduğunu ilk anda anladım. Shane Larkin'i tanıdıktan sonra bende takım içerisinde kendi rolümü daha iyi tanımlamam gerektiğini düşünüdüm. 3 farklı pozisyonda da oynayabiliyorum. Benzer özelliklerimiz çok kendisiyle. Benzer özelliklerimiz de birbirimizi tamamlamaya başladı açıkçası. Onun da pek çok olumlu özelliği, benim kendimi geliştirmemi sağladı. Aramızda da günün sonunda müthiş bir uyum oluştu. İyi bir ikili olduk. Bu sezon da umarım bu devam eder. Bu da onun omuzlarında önemli bir sorumluluk olacaktır."

Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic'in çok eski bir arkadaşı olduğunu hatırlatan Micic, başarılı oyuncunun NBA performansıyla ilgili şunları söyledi:

"Kendisiyle ilgili saatlerce konuşabilirim. Çok eski bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Çok özel bir adam ve çok özel bir oyuncu. Basketbol oynamaktan büyük keyif alıyor. Bu seviyelerde oynadığını görmek beni çok mutlu ediyor. Hem arkadaşım hem de vatandaşım olmasından dolayı gurur duyuyorum. Onun gibisi binde bir gelir. Tıpkı Luka Doncic gibi."

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın, kendisinin gelişiminde büyük rol oynadığını vurgulayan Micic, "Ergin Ataman çalışmış olduğum koçlardan çok daha farklı bir başantrenör. Kendisi son derece açık fikirli bir koç. Takım içinde büyük otoritesi var. Oyunculara da büyük özgüven veriyor. Kariyerim itibariyle Anadolu Efes'e geldiğimde 'Evet artık biraz kendim oynayabilmeliyim, özelliklerimi gösterebilmeliyim.' düşüncesindeydim. Açıkçası Ergin Ataman'ın bana bu kadar özgürlük vermesini beklemiyordum." değerlendirmesinde bulundu.



- Sertaç Şanlı: "Kesin ilk dört içinde olacağız"



Anadolu Efes'in milli oyuncusu Sertaç Şanlı, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu ilk 4 içinde bitireceklerine inandığını söyledi.

Takımların çok iyi transferler yaptığını aktaran Sertaç, "Barcelona inanılmaz yatırım yaptı, CSKA'da aynı şekilde. Milano, Maccabi kadrosunu güçlendirdi. Dörtü Final oynadıktan sonra da aynısını diyorlardı ama biz birbirimize alıştığımız düzenle herkesin üstüne çıktık. Bu sene farklı olacaktır verilen 6 aylık aradan dolayı. Biz yine aynı basketbolu oynayacağız. Belki geçen sene gibi birinci bitiremeyiz ama kesin ilk dört içinde olacağız. Geçen sezon ki gibi bir atmosfer yakalayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in genç oyuncusu Yiğitcan Saybir ise bu sene daha fazla katkı vermek istediğini aktararak, "Bir önceki sezon maalesef pandemiden dolayı iptal oldu. En büyük şampiyonluk adayı bizdik. Bu süreçte herkes kendini geliştirdi ve bu sezon da kaldığımız yerden devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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