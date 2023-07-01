Vasilije Micic, NBA yolcusu! 23.5 milyon dolarlık anlaşma...

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Anadolu Efes'in Sırp yıldızı Vasilije Micic, NBA'e gidiyor. ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Vasilije Micic, NBA haklarını elinde bulunduran Oklahoma City Thunder ile 23.5 milyon dolar karşılığında 3 yıllık anlaşmaya vardı.

ANADOLU EFES İLE TARİH YAZDI

2018/19 sezonundan bu yana Anadolu Efes forması giyen Micic, temsilcimizde 2 Euroleague şampiyonluğu yaşayıp 2 kez de Final Four MVP'si seçildi. Micic, 2020/21 sezonunda Euroleague'de normal sezon MVP'si seçilmişti.

Micic, Anadolu Efes formasıyla 3 kez de Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.