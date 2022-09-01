VAR sayesinde emek ve faul hırsızlığı azaldı

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1- MHK Danışmanı Hugh Dallas ile MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz, “Kuralı1 na Göre” isimli ilk programı yaptılar. İlk program itibariyle görüntü nasıl?

FIRAT AYDINUS: HUGH DALLAS YENİ BİR MARKUS MERK OLABİLİR

En önemli soru hangi kriterlere ve verilere göre pozisyonların seçildiği. Alınmayan tartışmalı pozisyonlar oldu, seçilmeme nedeni neydi? Seçilen pozisyonlardan sadece 1’inde hakemle aynı fikirde olmadıklarını söylediler. Kuralına göre değil, MHK’nın işine geldiği şekilde yönlendirdiği bir çizgide olacak gibi. MHK’nın kendi hakemini yanlış kararından dolayı kamuoyuna lanse etmesi, TV’de yıllardır hakem yorumu yapanlara göre daha farklı sonuçlar doğurur. Polemiğe ve kaosa çanak tutar. Bir süre sonra kamuoyu Hugh Dallas’ı yayıncı kuruluşta yeni bir Markus Merk olarak görebilir.

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MURAT FEVZİ TANIRLI: 'KURALINA GÖRE' PROGRAMI HAKEMLERİ RAHATSIZ EDEBİLİR

Hakem hata yaptığında art niyet ve kasıt unsuru sorgulayan hastalıklı zihniyete sahip büyük bir kitle yaratıldı. Kim yarattı? Bazı kulüp yöneticileri, holigan yazarlar, teknik adamlar, oyuncular. Bunu engelleyebilen bir otorite çıktı mı? Hayır. Dolayısıyla MHK’nın pozisyonlara dair yaklaşımını öğrenmek açısından güzel gibi görünen uygulama, hakemler nezdinde yeni bir tartışmaya ve strese yol açacak. Özellikle hatalı karar veren hakemler, kendi patronları tarafından kamuoyuna tebliğ edilmelerinden rahatsızlığını duyacaklar. Zamana bırakalım, bağcı mı dövülecek, üzüm mü yenilecek göreceğiz.

2- VAR sistemi 1. Lig’de de devreye girdi, 3 hafta oynandı ve isyan azalmadı. 2 Bunun nedeni yayın kalitesi mi, VAR hakemlerinin formsuzluğu mu?

FIRAT AYDINUS: KADRO DERİNLİĞİNİN OLMAMASI BÜYÜK SORUN

Bir vaat olarak icraate geçirildi. Süper Lig’deki gibi Spor Toto 1.Lig VAR kadrosu oluşturulmalıydı. Anck bunun için de eğitim ve süreç gerekiyordu. Bu nedenle eldeki 11 kişilik kadro kullanılıyor. Örneğin Erzurum-Samsunspor maçında görev alan hakemler, hemen 1-2 gün içinde tekrar Süper Lig’de görevlendiriliyor. Kadro derinliğinin olmamasından kaynaklanan zorunlu bir durum, bu sonuçları yaşamaya mahkum kalınmasına neden oluyor. Aynı isimler hem Süper Lig hem Spor Toto 1.Lig’de görev alınca mental sürmenaj kaçınılmaz oluyor.

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MURAT FEVZİ TANIRLI: HAKEMLİKTEKİ HER YENİLİK GİBİ VAR'DA DA ÖNCÜ OLDUK

Avrupa’da sadece 2 büyük ülkenin alt liglerinde VAR uygulanırken biz yine hakemlikteki her yenilikte olduğu gibi VAR’da da öncülük(!) etmeye talip olduk. Ne uğruna? Hakem hatasını azaltma vaadiyle kulüplerin gazını almak için. Hakem kadrosu üzerinden yetenek ve tecrübe olarak bir fizibilite yapıldı mı? Hayır. 8 Mart darbesi yaşamış, MHK’sı ligler başlamadan sadece 2 hafta önce belli olmuş, klasmanları kasıma ertelenmiş bir ülkenin kadro sıkıntısı düşünüldü mü? Hayır. Dünyada hiçbir ülkede olmayan şekilde VAR kadrosu ısrarla sahadan ayrı olacak denildi mi? Ne yazık ki evet. Başka sorum yok, sanık sizindir!

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3- Yıllarca 29’un altına düşmeyen maç başı faul ortalaması 25’e indi. Bu tablo 3 faullerdeki 1. sorumlunun hakemler değil oyuncular olduğunu göstermiyor mu?

FIRAT AYDINUS: FAULLERDE EN ÖNEMLİ AKTÖR FUTBOLCULARDIR

Hakemlerin 12. Kural ve futbol bilgisi, oyunu oynatma arzusu bir maç için ne kadar önemli olsa da, futbolcuların oynama ve ayakta kalma isteği çok daha fazla etken. İngiltere Premier Lig’deki gibi yönetim şekli hakemlerden isteniyorsa, futbolcularda da o tarzda oyun anlayışı olmalı. Unutulmasın ki faul standardının yakalanmasında hakemden daha önemli faktör ve aktör futbolculardır. Hakemler bu anlayışa sadece katkı sunabilir. Futbolcular yeter ki bu mantalitede oynasın, eğer hakem buna rağmen başarısız olursa o takdirde hakemler tabii ki eleştirilir.

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MURAT FEVZİ TANIRLI: TEKNİK ADAM VE OYUNCU VİZYONLARI DEĞİŞMELİ

Sorun futbol kültürüyle ilgili. Medeni ülkelerde taraftar keyif arıyor, futbol görmek istiyor. Oyuncu ve teknik adam da bu perspektiften futbola bakıyor. Kimse hakemle uğraşmıyor, aksi olursa otoriteden ceza alıyor. Biz ise oyunu değil, skor tabelasını seviyoruz. Kazanmak için her yol mübah yaklaşımı, en ufak darbede taklalar atan, basit temasta yere bırakan, ayağa dokunur dokunmaz avaz avaz bağırıp hakemden faul çalmaya çalışan zihniyete bürünüyor. VAR ile bu hırsızlık azalmaya başladı, teknik direktör ve oyuncu vizyonlarında da değişim olduğu gerçeği de aşikar.

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4- Son yıllarda Trabzon-G.Saray maçları hakem öğüten 90 dakikalardı. Ali Palabı4 yık’ın böyle kritik bir görevi başarıyla yerine getirmesini nasıl değerlendirmeliyiz

FIRAT AYDINUS: PALABIYIK, TECRÜBESİYLE MAÇIN ALTINDAN KALKTI

Trabzon-G.Saray maçları hakemlerin bir dönem kabusu oldu. Neticede ligin dev maçları her zaman zordur. Doğru zaman, doğru hakem ataması gerektirir. Tecrübeli hakemlerden FIFA kokartlı Ali Palabıyık’ın geçen sezon 7 maçta kalması, Rize-G.Saray maçının ve 8 Mart operasyonunun travmasını yaşaması çok etkiledi. Hangi verilerle yapay zekada bu maça verildi, değerlendirmek gerekir. Elbette riskliydi ama tecrübesiyle maçın altından kalkmasını bekliyorduk. Yaşadıklarının ve yıpranmışlığının giderilmesi için mental olarak MHK tarafından desteklenmesi gerekirdi, böyle bir destek verildiğine ihtimal vermiyorum. Şu an Yasin Kol’u bir kişi bile aramamıştır, çünkü bizzat ben de yaşadım bunları. Tüm bu olumsuzlukları düşününce Ali Palabıyık çok başarılı maç yönetti diyebiliriz.

MURAT FEVZİ TANIRLI: PALABIYIK'IN BAŞARISI DÜZENE KARŞI BİR ZAFER

Hakemliğe adım atanların rüyasını İnönü, Kadıköy, Ali Sami Yen, Avni Aker gibi statlarda düdük çalmak süslerdi bir zamanlar. Bugün anket yapılsın, “4 büyük takımın maçında görev almak istiyorum” diyen sayısı %10’u zor bulur. Çünkü TrabzonsporGalatasaray maçını başarıyla yöneten Ali Palabıyık’tan daha güzel bir örnek olabilir mi? Geçen sezon başarısız yönettiği bir Rizespor-Galatasaray maçından sonra 17 hafta görev alamadı. Türkiye’de hakemlik, performansla değil, yöneticilerin ve camiaların baskısıyla şekillenen bir müessese. Yıllarca TFF’ler kulüplerin baskısına boyun eğerek kendi atadığı MHK’ları gönderdi, hakemlerin kellesini aldı. Düzene karşı alınan bir zafer için tekrar tebrikler Ali Palabıyık.