MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriValve, Dota 2 için yükleme zamanının hızlandırılması adına yeni bir deneysel özellik getirdi
GerieSpor Valve, Dota 2 için yükleme zamanının hızlandırılması adına yeni bir deneysel özellik getirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 03.08.2020 - 16:26,Son Güncelleme:

Valve, Dota 2 için yükleme zamanının hızlandırılması adına yeni bir deneysel özellik getirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Valve, Dota 2 için yükleme zamanının hızlandırılması adına yeni bir deneysel özellik getirdi
Abone Olgoogle-news

31 Temmuz’da, Valve’nin Dota 2 için yayınladığı yeni güncelleme, düşük sistemler için oyunun yükleme zamanını hızlandırmayı hedef alıyor.

Son zamanlarda, yükleme sırasında siyah ekranlarda takılmaktan şikayet eden oyuncu sayısı çoğaldı. Bu siyah ekranların nedeni Tl10 Battle Pass ile gelen yeni özellikler sonucu olmuş olabilir.

Artık oyuncular, oyunun ilk açılışında oyun içi eklentilerin çoğunu yüklemek için “-prewarm” başlatma seçeneğini kullanabilirler.

Bu, oyuncuların oyunu ilk başlatılma süresince biraz daha vakit geçirecekleri anlamına gelir ancak bir maça bağlanırken yükleme süreleri çok daha hızlı olacaktır.

Bu komut özellikle düşük sistemi olan, oyunlara bağlanmada zorluklarla karşılaşan ve belirli bir zamanda oyuna bağlanamadıkları için genellikle oyundan atılan kişileri hedef alıyor. Bir de bu yetmezmiş gibi siyah ekranda takılı kalmak zaten sinir bozuyordu ki,  bu başlatma seçeneği bu durumu düzeltiyor.

Bu deneysel özelliği kullanmak için Steam kütüphanesinden Dota 2’nin üstüne sağ tık yaparak, özelliklere giderek, “Başlatma Seçeneklerini Ayarla” diyerek “-prewarm” yazıyoruz, alıntı işaretleri olmadan tabii ki. Daha uzun bir yükleme süresiyle karşılaşacaksınız ancak sonra daha iyi bir oyun deneyimi elde edeceksiniz.

Valve, Dota 2 için yükleme zamanının hızlandırılması adına yeni bir deneysel özellik getirdi

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle