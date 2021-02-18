Valorant’ın yeni odağı AFK oyuncular

Valorant son güncellemelerinde toksik oyunculara odaklanmıştı. Son paylaşılan Valorant geliştirici bloğunda oyun içinde AFK kalan ve iletişim kanallarını amacı dışında kullanan toksik oyunculara odaklanan yenilikler üstünde çalışıldığı belirtildi. Bu oyunculara verilecek cezaların 2.03 yamasıyla çıkması planlanıyor.

Last year we promised to address some of the pain points you’ve experienced in-game with other players. The VALORANT Social and Player Dynamics team is here with a an update on what we're doing to address your concerns. Read up on what we’re shipping soon: https://t.co/F9MMHo4Ytp — VALORANT (@PlayVALORANT) February 15, 2021



Tek bir AFK oyuncunun bile oyunun gidişatını büyük ölçüde etkileyebileceğini söyleyen Riot Games, sonunda bu konudan yakınan oyuncularının geri bildirimleri doğrultusunda adım attı. Geliştiriciler, AFK tespit sistemini değiştirdi. Böylece bazı oyuncuların yaralandığı yazılım açıkları kapatılmış oldu. Ayrıca geliştiriciler, oyundan keyfi olarak ayrılanları cezalandırmak için ara sıra internet kesintisi yaşayan oyuncularla ve bunu keyfi yapan oyuncular arasındaki ayrım yapmak için bireysel oyuncu davranışlarını takip edecek.



Oyundan ‘düşme’ davranışını çok sık gösteren oyunculara ise ceza verilecek. Sürekli AFK olan oyuncular için bahsedilen yaptırımlar arasında kısa bir süre oyun sırasına girememenin yanı sıra dereceli oyunlara girememe ve tekrarlandığı takdirde ban uygulanacak.



Bunların yanı sıra iletişim kanallarını amacına uygun olmayan şekillerde kullanan toksik oyuncular da uyarı dışında iletişim kanallarını kullanmaktan, dereceli maçlara katılmaktan ve bu davranışlar tekrar ettiği takdirde direkt oyundan banlanma ile sonuçlanabilecek.