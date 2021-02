Valorant’ın yeni odağı AFK oyuncular

Valorant son güncellemelerinde toksik oyunculara odaklanmıştı. Son paylaşılan Valorant geliştirici bloğunda oyun içinde AFK kalan ve iletişim kanallarını amacı dışında kullanan toksik oyunculara odaklanan yenilikler üstünde çalışıldığı belirtildi. Bu oyunculara verilecek cezaların 2.03 yamasıyla çıkması planlanıyor.

