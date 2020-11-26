Valorant'a Yakında Yeni Kartopu Modu Gelebilir

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Valorant’a Bir Kartopu Modu Geliyor Mu?

Twitter’daki @Valorleaks hesabı, yakın zamanda gelen bir yamada veri madenciliği yaparken “Modes.Snowball” adlı etiketler olduğunu keşfetti. Burada oyun moduna dair farklı özelliklerin işaretçisi olabilecek birkaç farklı etiket bulundu. Bu “kartopu” modu muhtemelen bir sezon etkinliği gibi duruyor ve Deathmatch veya Spike Rush gibi kalıcı bir mod olmayacak.

Farklı etiketlere bakılırsa, oyun modunda bazı ilginç numaralar olacak. Bu farklı etiketlerin arasında “Bouncy”, “Growball”, “RapidFire” ve “Skates” bulunmakta. Bu etiketler zaten yeterince açıklayıcı, ve görünen o ki oyuncular kaykaylar üzerinde birbirlerine kartopu atacaklar.

Her ne kadar bu bize kesin bir bilgi vermese de, yaklaşan kış mevsimini hesaba katarsak Valorant’a böyle bir yeniliğin gelişi yakın gibi görünüyor.

Sezon Etkinliği Olacak Mı?

Valorant Haziran ayında piyasaya sürüldü ve henüz bir sezon etkinliğine evsahipliği yapmış değil. Yaz ve Cadılar Bayramı herhangi bir etkinlik içeriğine sahip değildi (eğer temalı Silah Arkadaşları’nı saymazsanız). Bu sızıntı kış mevsimi için bir sezon etkinliğine işaret ediyor olabilir.

Riot diğer ünlü oyunu olan League of Legends’ta sezon etkinliklerine yer veriyor. Haliyle gelecekte Valorant’ın da böyle etkinliklere konu olacağını tahmin edebiliriz. Eğer bu doğru çıkar da bir kış mevsimi etkinliği görürsek yeni Silah Modelleri de kapıda olabilir.

Bu potansiyel yeni kartopu oyun modu ve Valorant’taki kış sezonu etkinliği hakkında daha fazla bilgi için bizi takipte kalın!