Valorant’a yakında koç slotu geliyor

Riot Games’in birinci şahıs taktiksel nişancı oyunu Valorant, pek çok bölgede CS:GO’yu geçerek espor sahnesinin bir numaralı oyunu haline geldi. Bununla birlikte Riot Games de her geçen gün Valorant’ı espor alanına adapte etmek üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ise Riot Games Espor Stratejisti Riley Yurk, yakın gelecekte oyuna koçlar için de ayrı bir slot ekleneceğini söyledi.

Riot Games ise oyunu espor sahnesinde bir adım daha öne taşımak için CS:GO’nun halihazırda sahip olduğu koç slotlarını oyuna ekliyor. CS:GO ise geçtiğimiz sene bu konuda koçların oyun içi hataları takımlarının avantajına kullanmasıyla gündeme gelmişti. Koçların oyun içindeki pozisyonlarını kötüye kullanmasının artmasıyla Valve en son koçların oyuna girmesini yasaklamıştı.

hope it's not a surprise but coach slots are on the way. we're excited for coaches to be a bigger part of matches.