Valorant Prime 2.0 kozmetik paketi duyuruldu

Riot Games, Valoran 2020’de çıktığında oyuncular tarafından rağbet gören Prime silah kozmetik setinin 2021 versiyonunu duyurdu. Prime, şu ana kadarki pek çok silah skini içinde popülaritesini korumayı başardı. Bu kozmetik paketiyle birlikte bazı silahlara özel animasyonlar gelirken, parlak şarjörler maça renk katıyor.

Embrace excellence with Prime 2.0.



Available tomorrow in the in-game store. pic.twitter.com/KEw7hbmLhn