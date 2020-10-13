Valorant oyuncuları artık sunucu seçebilecek

Bunlardan en çok heyecan uyandıran özelliklerden biri de oyuncuların oyunu oynamak istedikleri sunucuyu seçebilecek olmasıydı.

Bunun yanında diğer dikkat çeken değişiklikler arasında takım eşleştirmeleri ve seviye ilerlemesi yanında yeni harita Icebox da var.

Act 3’ten itibaren artık oyuncular rekabetçi oyunlarda hangi sunucu üstünden oyun oynamak istediğini seçebilecek. ‘Eşleştirme sebepleriyle’ her seferinde istediğiniz sunucuda da bulunamayacağınız belirtiliyor. Ancak bir sunucu seçmek orada oynama şansınızı oldukça artırıyor.

Act 3 için verilen tarihe göreyse istediğiniz sunucuda oynayabilmek için seçimlerinizi 13 Ekim’den itibaren yapabileceksiniz.