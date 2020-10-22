VALORANT First Strike ödül havuzu 400.000 TL!

Türkiye dahil dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların becerilerini sergileyip, kariyerlerini inşa edebileceği First Strike turnuvasının merakla beklenen detayları gün ışığına çıkmaya başladı. Riot Games’in düzenleyeceği ilk büyük VALORANT turnuvası için ödül havuzu 400.000 TL olarak belirlendi. VALORANT esporunun temellerinin atılacağı turnuvanın şampiyonu 160.000 TL, ikincisi 108.000 TL, üçüncüsü 60.000 TL, dördüncüsü ise 40.000 TL para ödülünün sahibi olacak. Geriye kalan ilk dört takım ise 8.000’er TL ödül almaya hak kazanacak.

Turnuvanın yayın ekibi belli oldu

Oyun tutkunları ve espor hayranları tarafından sabırsızlıkla beklenen First Strike turnuvasının yayın ekibi de belli oldu: Kürşat “Regarnur” Demirer, Aykut “Euphony” Özgan, Eren “Hetze” Akın, Can “Scarlet” Çaldıran, Oğuz “NoelDayı” Avcı, Alican “Karahan” Karahan ve Berke “Vlad” Kantürk, içinde pek çok ilki barındıran bu önemli turnuvanın yayın ekibi oldu.

Çok sayıda bölgesel finalden oluşan küresel bir turnuva dizisi olacak First Strike’ın 1. açık eleme finalleri 26 ve 28 Ekim tarihlerinde twitch.tv/riotgamesturkish adresinde canlı yayınlanacak.

Katılım Koşulları

16 yaşını doldurmuş bütün Ölümsüz 1 seviyesi ve üstü oyuncular turnuvaya katılabilecek. Turnuvaya katılacak her takımda en az üç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranacak. Riot Games, bileğine ve takım oyununa güvenen, Türkiye’nin en iyilerine kafa tutup bir ilke imza atmak isteyen herkesi turnuvaya davet ediyor.