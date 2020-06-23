Valladolid Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu sezon La Liga'da yer alan takımlar arasında Valladolid'in mağlup olmadan en fazla konuk ettiği rakibi Getafe. Sahasında oynadğı son dokuz La Liga maçının sadece birini kazanabilen Valladolid , daha önceki sekiz karşılaşmanın dördünden galip ayrılmıştı. 2020 yılında deplasmanda oynadığı beş La Liga maçının üçünü kazanan Getafe, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 14 karşılaşmada alabilmişti. La Liga'nın 2019/20 sezonunda 13 gole doğrudan katkı sağlayan Getafe oyuncusu Angel Rodriguez, daha önce bir sezonda en fazla 15 golde pay sahibi olmuştu.

Valladolid'in La Liga'da attığı son üç iç saha golünün ikisini kaydeden Sandro Ramirez, bu sezon daha önce sadece bir gol sevinci yaşamıştı. Real Valladolid forveti Enes Ünal, iç sahada Getafe'ye rakip olduğu iki maçta da rakip fileleri havalandırdı. Getafe forması giyen Jorge Molina, La Liga'da Valladolid'e rakip olduğu son dört maçta üç gole doğrudan katkı sağladı.

Valladolid'e rakip olduğu dokuz resmi maçın sadece birini kaybeden Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas, tek mağlubiyetini 2. Lig'de deplasmanda aldı.

Valladolid Getafe maçı ne zaman, saat kaçta?

Valladolid Getafe maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele Sport Smart 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.