Valkyrae, Pokimane’i geçerek en çok izlenen kadın yayıncı oldu

Rachell “Valkyrae” Hofstetter, Youtube Gaming bünyesinde yayın yapan ve hızlı yükseliş gösteren bir yayıncı. En hızlı büyüyen yayıncılar arasına girmeyi başarırken aynı zamanda en çok izlenen kadın yayıncı ünvanını da elde etti. Bununla birlikte bu ünvanı uzun süredir elinde bulunduran Imane “Pokimane” Anys’i geçmiş oldu.

Stream Hatchet’in verilerine göre Valkyrae, 23.6 milyon izlenme saati ile 23.3 milyon saat izlenmeye sahip Pokimane’i geride bıraktı.

2020’nin başlarında 5000 ortalama izleyicice sahip olan Valkyrae’in Youtube kanalı, Among Us oynamaya başlaması ve Disguised Toast, Sykkuno, Pokimane, Pewdiepie, Moistcr1tikal gibi ünlü isimlerle birlikte video çekmesiyle büyük bir pik yakaladı. Yıl sonuna doğru ise düzenli yayınlarında gördüğü anlık izleyici sayısı 100.000’i geçer oldu.