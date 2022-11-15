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Valerien Ismael'in yardımcısı 6. Lig takımına imza attı

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#Beşiktaş#İsmael Valerien#İsmail Yardımcısı İngiltere
Valerien Ismaelin yardımcısı 6. Lig takımına imza attı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 16:45

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yardımcılığını yapan Adam Murray, İngiltere 6. kümede teknik direktörlük yapacak.

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Beşiktaş'ın eski yardımcısı antrenörü Adam Murray, 6. küme takımını çalıştıracak.

Siyah-beyazlı ekipte Valerien Ismael'in ekibinde yer alan Murray, Fransız teknik direktörün Beşiktaş'tan ayrılmasından sonra teknik direktörlüğe atıldı.

İngiltere 6. küme takımlarından AFC Fylde'ye imza atan Murray, daha önce Barnsley ve West Bromwich Albion'da da Ismael'in yardımcılığını yapmıştı.

Okay Karacan, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasını Spor Arena YouTube kanalında değerlendiriyor. Sezonun ilk yarısının özeti, Galatasaray'ın tarihi zaferi, Emre Belözoğlu'nun mesaj dolu açıklamaları, 2022 Dünya Kupası... Hepsi ve daha fazlası Hadi Ben Kaçtım'ın 91. bölümünde.

Keyifli seyirler, yorumlarınızı bekliyoruz.

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02:40 "Jorge Jesus, çok doğru planlama yaptı"
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#Beşiktaş#İsmael Valerien#İsmail Yardımcısı İngiltere

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