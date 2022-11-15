Valerien Ismael'in yardımcısı 6. Lig takımına imza attı

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Beşiktaş'ın eski yardımcısı antrenörü Adam Murray, 6. küme takımını çalıştıracak.

Siyah-beyazlı ekipte Valerien Ismael'in ekibinde yer alan Murray, Fransız teknik direktörün Beşiktaş'tan ayrılmasından sonra teknik direktörlüğe atıldı.

İngiltere 6. küme takımlarından AFC Fylde'ye imza atan Murray, daha önce Barnsley ve West Bromwich Albion'da da Ismael'in yardımcılığını yapmıştı.

Okay Karacan, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasını Spor Arena YouTube kanalında değerlendiriyor. Sezonun ilk yarısının özeti, Galatasaray'ın tarihi zaferi, Emre Belözoğlu'nun mesaj dolu açıklamaları, 2022 Dünya Kupası... Hepsi ve daha fazlası Hadi Ben Kaçtım'ın 91. bölümünde.

Keyifli seyirler, yorumlarınızı bekliyoruz.

00:00 Açılış

00:07 "Dünya Kupası'nda olmamamız skandal"

01:22 "Bir sonraki sezonu merak ettiren bir finaldi"

02:40 "Jorge Jesus, çok doğru planlama yaptı"

05:18 "Hakemler formda olmazsa kavga çıkar"

05:51 "Şampiyonluk favorim halen Jorge Jesus"

06:13 "Galatasaray, havalı bir takım oldu"

07:42 "Trabzonspor, açlığını kaybetmiş"

09:14 "Emre Belözoğlu'nun açıklaması mesaj içeriyor"

10:56 "Fenerbahçe-Galatasaray yılındayız"

12:20 Kapanış

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