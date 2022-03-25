Valerien Ismael kimdir? Valerien Ismael kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi

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Valérien Ismaël son olarak West Bromwich’i çalıştırıyordu. Geçen ay West Bromwich’ten ayrılan Valérien Ismaël, şimdi ise Beşiktaş'ın başında olacak. İşte, Valerien Ismael'in biyografisi...

VALERİEN ISMAEL KİMDİR?

28 Eylül 1975 Fransa doğumlu olan Valerien Ismael Beşiktaş ile anlaştı. Kariyerinde iki kupa sevinci yaşayan Ismael, bu kupaların ikisini de Almanya'da kazandı. 2009 yılında Hannover formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Ismael, aynı kulüpte Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

Daha sonra Hannover 96'nın 2. takımında teknik direktörlük kariyerine adım attı.Valérien Ismaël daha sonra teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, LASK ve Barnsley takımlarında görev aldı. İlk A takım teknik direktörlük deneyimini ise 2014 yılında Nürnberg takımında yaşadı. Valerien İsmael'in son çalıştırdığı takım ise West Bromwich'tir.