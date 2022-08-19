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Valerien Ismael istedi, Beşiktaş izin vermedi!

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#Beşiktaş#Ismael#N'sakala
Valerien Ismael istedi, Beşiktaş izin vermedi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 07:00

Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'ta kadrosu dışı kalmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Beşiktaş'ta geçen sezon kadro dışı bırakılan ve Fabrice N’Sakala o dönemde yaşadıklarını anlattı.

Footrcd’ye röportaj veren N’Sakala, Beşiktaş macerasının kısa sürmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Beşiktaş'ta kadro dışı kalmamın bambaşka bir nedeni var. Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting maçından sonra böyle bir şeyin olacağını hissetmiştim. Hatta ailemle paylaştım ve bittiğini söyledim. Ve o maç, benim son maçım oldu.

'SERGEN YALÇIN İSTEMİYOR' DENDİ

Sergen Yalçın’ın artık beni istemediği söylediler ama ondan sonra gelen hoca Önder Karaveli kendisinin, benim durumum için söz hakkı olmadığını söyledi. Valerien Ismael, A takıma geri dönmemi istedi ama kulüp yönetimi buna izin vermedi.”

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#Beşiktaş#Ismael#N'sakala

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