Valentin Rosier'den Beşiktaş ve Türkiye itirafları!

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Valentin Rosier, France Football'a konuştu.

İşte Valentin Rosier'in önemli açıklamaları;

Türkiye'deki günlerim harika geçiyor. Düşündüğümden daha iyi. Başlangıçta, Türkiye'ye gitmek konusunda çok istekli değildim ama şu an için her şey olabileceğin en iyisi. Ligde birinciyiz, kupada finaldeyiz. Her şey harika.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Beşiktaş'ta herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor, birbiriyle gülüşüyor, şakalaşıyor. İyi bir birlikteliğimiz var, herkes birbirini anlıyor. İyi oyuncularımız, iyi takımımız var. Bunların hepsi iyi sonuçların gelmesini sağlıyor. Hocaya, çalışanlara, diğer oyuncular güveniyorum. Her şey bir araya geldiğinde sonuçlar da geliyor. En güzeli iki kupayı birden almamız olur. Tek hedef şampiyon olmak.

AYNI DİLİ KONUŞAN BİR GRUBUMUZ VAR

Aboubakar, N'Koudou, Nsakala, Ghezzal gibi oyuncularla birlikte olmak güzel. Aynı dili konuşan bir grubumuz var. Bu bir avantaj. Hepsi iyi insanlar ve ben de onlarla tanıştığım için çok mutluyum.

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİNDEYİM

Dijon'daki günlerimden daha iyi olduğumu düşünüyorum. Her geçen yıl, tecrübe kazanıyorum ama Dijon'daki günlerimle, Beşiktaş günlerim karşılaştırılamaz. Dijon'da, küçük bir takımdık. Şu anda Türkiye'nin en iyi takımındayım.

İSTANBUL'U ÇOK SEVDİM

İstanbul, Paris'ten daha iyi. Çok büyük, çok güzel yerler var. İnsanlar çok yardımsever. Açıkçası ben İstanbul'u çok sevdim.

ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDIM

Sezon sonunda kendimi iyi ve özgüvenli hissedeceğim bir yere gitmek isterim. Şu anda sezonu Beşiktaş'ta tamamlayıp şampiyon olmaya odaklandım ama sonrasını göreceğiz.

DAHA ZAMANIM VAR

Fransa Milli Takımı'na çağrılmayı düşünmedim desem yalan söylemiş olurum. Her Fransız, Fransa Milli Takımı'nda oynama hayalini kurar. Ancak kanıtlayacak şeylerim var, 24 yaşındayım, daha zamanım var