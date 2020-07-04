MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriValencia, Klemen Prepelic'i kadrosuna kattı
GeriBasketbol Valencia, Klemen Prepelic'i kadrosuna kattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 04.07.2020 - 13:01,Son Güncelleme:

Valencia, Klemen Prepelic'i kadrosuna kattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Valencia, Klemen Prepelic'i kadrosuna kattı
Abone Olgoogle-news

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Valencia Basketbol Takımı, Sloven şutör Klemen Prepelic'i transfer etti.

Valencia Kulübü, 27 yaşındaki skorer basketbolcu Prepelic ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Bir dönem Türkiye'de Banvit forması da giyen 1,91 metre boyundaki Prepelic, ülkesinde Union Olimpija, Almanya'da EWE Baskets, Fransa'da Limoges, İspanya'da Real Madrid ve Joventut Badalona gibi takımlarda görev yaptı.

Geçen sezon Joventut Badalona'da maç başına 21,7 sayıyla İspanya liginin en skorer oyuncusu olan Prepelic, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 17 sayı ortalaması tutturdu.

Valencia, Klemen Prepelici kadrosuna kattı

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle