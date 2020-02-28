Valencia Basket Fenerbahçe Beko maçı ile THY Avrupa Ligi'nde mücadele devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde, puan tablosunda bir sıra yukarıda yerini alacak. Peki, Valencia Basket Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

VALENCİA BASKET FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 26. Hafta mücadelesinde Valencia Basket, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 28 Şubat Cuma günü saat 23.00'da yayınlanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon istediği performansı sergileyemeyen sarı-lacivertli ekip, 26. haftaya 11 galibiyet, 14 mağlubiyetle 10. sırada girdi.



Valencia ise 12 galibiyet, 13 yenilgiyle 7. sırada yer alıyor.



THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı İspanyol ekibi 100-98 kazanmıştı.



AVRUPA'DA 535. MAÇ



Fenerbahçe Beko, bugünkü karşılaşmayla Avrupa kupalarında 535. mücadelesine çıkacak.



Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 534 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 332 maçın 195'ini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.



Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde Valencia ile 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların 4'ünü Valencia, 3'ünü sarı-lacivertliler kazandı.