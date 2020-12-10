Valencia Basket Anadolu Efes maçı ile THY Avrupa Ligi'nde mücadele sürecek. Ligin 13. Hafta mücadelesinde Valencia Basket'e konuk olacak olan Anadolu Efes, bu maçtan galibiyet elde etmesi halinde puan durumunda üst sıralara taşınacak. Peki, Valencia Basket Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında önemli bilgiler

VALENCİA BASKET ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 13. Hafta mücadelesinde Valencia Basket, Anadolu Efes'i konuk edecek. 10 Aralık Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Ligdeki 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi alan Anadolu Efes 7. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlı gibi 7 galibiyet alan ve 5 kez yenilen Valencia Basket ise 8. sırada yer alıyor.