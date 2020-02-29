Valencia 2-1 Real Betis
İspanya Futbol Ligi La Liga'nın 26. haftasında Valencia, sahasında Real Betis'i 2-1 mağlup etti.
La Liga'da 26. hafta maçında Valencia ile Real Betis karşı karşıya geldi.
Mücaelenin 60. dakikasında Gemiro ile öne geçen Valencia, 89. dakikada Parejo ile farkı 2'ye çıkardı.
Son sözü 90. dakikada Moron söyledi ve Valencia, Real Betis'i 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Valencia'nın puanı 41'e yükseldi. Real Betis 30 puanda kaldı.
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