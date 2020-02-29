MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriValencia 2-1 Real Betis
GeriFutbol Valencia 2-1 Real Betis
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.02.2020 - 18:05,Son Güncelleme:/

Valencia 2-1 Real Betis

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Valencia 2-1 Real Betis
Abone Olgoogle-news

İspanya Futbol Ligi La Liga'nın 26. haftasında Valencia, sahasında Real Betis'i 2-1 mağlup etti.

La Liga'da 26. hafta maçında Valencia ile Real Betis karşı karşıya geldi.

Mücaelenin 60. dakikasında Gemiro ile öne geçen Valencia, 89. dakikada Parejo ile farkı 2'ye çıkardı.

Son sözü 90. dakikada Moron söyledi ve Valencia, Real Betis'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Valencia'nın puanı 41'e yükseldi. Real Betis 30 puanda kaldı.

Valencia 2-1 Real Betis

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle