VakıfBank’ın desteklediği Yarının Sultanları, bu yılki yolculuğuna Zonguldak’ta başladı

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VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin kız çocuklarının geleceğe umutla bakabilmeleri için 2018 yılında hayata geçirdiği Yarının Sultanları projesi, bu yıl da devam ediyor.

VakıfBank’ın sponsorluğunda kız çocuklarına voleybolu sevdirebilmek amacıyla yapılan projede 2024’ün ilk ayağı Zonguldak’ta gerçekleşti.

Sarı-siyahlıların başantrenörü, kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

Giovanni Guidetti’nin yanı sıra VakıfBank Spor Kulübü’nün yardımcı antrenörleri Saim Pakkan ile Fikret Ceylan, Zonguldak’taki antrenmanlarda yer aldı.

Genel Menajer Banu Can Schürmann ve Kulüp Müdürü Levent Özvarnalı da antrenmanlara katılarak projeye destek oldu.

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Giovanni Guidetti kız çocuklarına cesaret vermeyi hedefliyor

Zonguldak İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleştirilen projede Giovanni Guidetti ve yardımcıları, iki grup halinde Zonguldak merkez ve çevre ilçelerden katılım sağlayan kız çocuklarıyla bir araya geldi.

VakıfBank Başantrenörü Guidetti ve ekibini salonda görünce yaşadıkları mutluluk yüzlerinden okunan çocuklar, eğitim süresince voleybol ile ilgili birçok önemli bilgiyi öğrenme fırsatını yakaladı.

Guidetti, projede kız çocuklarının sporun yanı sıra hayatın her alanında başarılı olabilecekleri cesareti onlara vermeyi hedefliyor.

“Gözlerinde gördüğüm mutluluk bana motivasyon kaynağı oluyor”

VakıfBank Başatrenörü Giovanni Guidetti, “Zonguldak’ta voleybolla dolu harika bir gün geçirdik. Hem voleybol oynadık hem de birçok paylaşımda bulunduk. Türkiye bir voleybol ülkesi. Bunu her gittiğim şehirde görüyorum. Yarının Sultanları projesi kapsamında gittiğimiz her şehirde harika karşılanıyoruz. İnsanların, özellikle çocukların voleybola bu denli ilgi gösterdiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Bu ilgi ve kız çocuklarının gözlerinde gördüğüm mutluluk bana motivasyon kaynağı oluyor” diye konuştu.

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Banu Can Schürmann: “Guidetti, kız çocuklarının hayatına dokunmaya devam ediyor”

VakıfBank Kulüp Menajeri Banu Can Schürmann ise, “Giovanni ile birlikte burada yer almak, onun projesinin bir paydaşı olmak, kız çocuklarıyla bir araya gelmek hem benim hem de kulübümüz için mutluluk verici. Türk voleyboluna yıllardır hizmet veren Giovanni Guidetti, sosyal sorumluluk bilinciyle de projelerde yer almaya, insanların ve özellikle kız çocuklarının hayatına dokunmaya devam ediyor. Biz de VakıfBank olarak bu önemli projede güçlü bir şekilde Giovanni’nin yer alıyoruz” dedi.