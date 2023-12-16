VakıfBank ve Eczacıbaşı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde karşılaşacak

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Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı final heyecanı bugün yaşandı.

İlk yarı finalde temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya’nın Dentil Praia Clube takımını 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

VAKIFBANK ZORLANMADAN FİNALDE

İkinci yarı final maçında ise turnuvadaki diğer temsilcimiz VakıfBank, Çin ekibi Tianjin'i 3-0 yendi ve finale yükseldi. Sarı-siyahlılar üst üste 7, toplamda 9. kez bu turnuvada finale yükselip kendisine ait olan rekoru geliştirdi.

Tianjin'de Melissa Vargas, sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.

TARİHİ FİNAL!

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Yarınki final maçını kazanan, dünyanın en büyüğü olacak.

Türkiye, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile en başarılı ülke konumunda bulunuyor.

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Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank finali, 17 Aralık Pazar günü TSİ 14:30'da oynanacak.