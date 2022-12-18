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Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda temsilcimiz VakıfBank dünya ikincisi oldu

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#Vakıfbank-Imoco Conegliano Maçı#FIVB
Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonasında temsilcimiz VakıfBank dünya ikincisi oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 15:37

2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano takımına setlerde 3-1 kaybeden VakınBank, dünya ikincisi oldu.

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FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda altıncı finaline Imoco Volley Conegliano karşısında çıkan temsilcimiz VakıfBank, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılarak ikinci oldu.

VAKIFBANK KUPAYI 4 KEZ KAZANMIŞTI

VakıfBank şuana kadar Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda 5 kez final oynarken, bu maçların 4’ünde sahadan şampiyonlukla ayrıldı.

Turnuvayı en çok kazanan takım olan VakıfBank, 2019’un şampiyonu Imoco Volley Conegliano karşısında Kulüpler Dünya Şampiyonası’ndaki 5’inci altın madalyasını kazanmak için sahadaydı.

VakıfBank ile Imoco Volley Conegliano geçen sezonda finalde rakip olurken mücadeleyi temsilcimiz kazanmıştı.

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#Vakıfbank-Imoco Conegliano Maçı#FIVB

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