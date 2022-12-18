Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda temsilcimiz VakıfBank dünya ikincisi oldu

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FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda altıncı finaline Imoco Volley Conegliano karşısında çıkan temsilcimiz VakıfBank, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılarak ikinci oldu.

VAKIFBANK KUPAYI 4 KEZ KAZANMIŞTI

VakıfBank şuana kadar Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda 5 kez final oynarken, bu maçların 4’ünde sahadan şampiyonlukla ayrıldı.

Turnuvayı en çok kazanan takım olan VakıfBank, 2019’un şampiyonu Imoco Volley Conegliano karşısında Kulüpler Dünya Şampiyonası’ndaki 5’inci altın madalyasını kazanmak için sahadaydı.

VakıfBank ile Imoco Volley Conegliano geçen sezonda finalde rakip olurken mücadeleyi temsilcimiz kazanmıştı.