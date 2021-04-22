VAC banlı oyuncuların CS:GO Major’a katılabilmesine olanak sağlayan düzenleme duyuruldu
CS:GO Major öncesi VAC banlı oyuncuların turnuvaya katılabilmesine olanak sağlayan düzenleme duyuruldu.
Valve, VAC kısıtlamalarını bir miktar gevşeterek eski banlı oyuncuların gelecek CS:GO Major turnuvalarında yarışmasına izin veriyor.
Valve, eskiden VAC ban’I yemiş kullanıcıların CS:GO Major turnuvalarına katılabilmesini sağlayan Regional Major Rankings (RMR) yönergelerini yayınladı.
Today we are making changes to our RMR Eligibility Guidelines regarding VAC bans: https://t.co/Ku4vADKTyu— CS:GO (@CSGO) April 15, 2021
VAC banı sabıkası olup da turnuvalarda yer almak isteyen oyuncuların belli birkaç kriteri yerine getirmesi gerekiyor:
- Eğer ban son beş senede verilmişse oyuncu af kapsamına girmiyor.
- Yasak, oyuncunun Valve sponsorluğundaki bir etkinliğe ilk katılımından sonra verilmişse oyuncu yine af kapsamı dışında kalıyor.
Yani beş seneden önce banlanan oyuncular Major sahnesine dönebilecek. CS:GO Major, 2021’de geir dönüyor ve 23 Ekim’de başlayıp 7 Kasım’da bitiyor.