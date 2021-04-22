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eSpor
Haber Giriş: 22.04.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

VAC banlı oyuncuların CS:GO Major’a katılabilmesine olanak sağlayan düzenleme duyuruldu

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VAC banlı oyuncuların CS:GO Major’a katılabilmesine olanak sağlayan düzenleme duyuruldu

CS:GO Major öncesi VAC banlı oyuncuların turnuvaya katılabilmesine olanak sağlayan düzenleme duyuruldu.

Valve, VAC kısıtlamalarını bir miktar gevşeterek eski banlı oyuncuların gelecek CS:GO Major turnuvalarında yarışmasına izin veriyor.

Valve, eskiden VAC ban’I yemiş kullanıcıların CS:GO Major turnuvalarına katılabilmesini sağlayan Regional Major Rankings (RMR) yönergelerini  yayınladı.

VAC banı sabıkası olup da turnuvalarda yer almak isteyen oyuncuların belli birkaç kriteri yerine getirmesi gerekiyor:

  • Eğer ban son beş senede verilmişse oyuncu af kapsamına girmiyor.
  • Yasak, oyuncunun Valve sponsorluğundaki bir etkinliğe ilk katılımından sonra verilmişse oyuncu yine af kapsamı dışında kalıyor.

Yani beş seneden önce banlanan oyuncular Major sahnesine dönebilecek. CS:GO Major, 2021’de geir dönüyor ve 23 Ekim’de başlayıp 7 Kasım’da bitiyor.

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