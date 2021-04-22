VAC banlı oyuncuların CS:GO Major’a katılabilmesine olanak sağlayan düzenleme duyuruldu

Valve, VAC kısıtlamalarını bir miktar gevşeterek eski banlı oyuncuların gelecek CS:GO Major turnuvalarında yarışmasına izin veriyor.

Valve, eskiden VAC ban’I yemiş kullanıcıların CS:GO Major turnuvalarına katılabilmesini sağlayan Regional Major Rankings (RMR) yönergelerini yayınladı.

Today we are making changes to our RMR Eligibility Guidelines regarding VAC bans: https://t.co/Ku4vADKTyu — CS:GO (@CSGO) April 15, 2021

VAC banı sabıkası olup da turnuvalarda yer almak isteyen oyuncuların belli birkaç kriteri yerine getirmesi gerekiyor:

Eğer ban son beş senede verilmişse oyuncu af kapsamına girmiyor.

Yasak, oyuncunun Valve sponsorluğundaki bir etkinliğe ilk katılımından sonra verilmişse oyuncu yine af kapsamı dışında kalıyor.

Yani beş seneden önce banlanan oyuncular Major sahnesine dönebilecek. CS:GO Major, 2021’de geir dönüyor ve 23 Ekim’de başlayıp 7 Kasım’da bitiyor.