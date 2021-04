VAC banlı oyuncuların CS:GO Major’a katılabilmesine olanak sağlayan düzenleme duyuruldu

Valve, VAC kısıtlamalarını bir miktar gevşeterek eski banlı oyuncuların gelecek CS:GO Major turnuvalarında yarışmasına izin veriyor.

Valve, eskiden VAC ban’I yemiş kullanıcıların CS:GO Major turnuvalarına katılabilmesini sağlayan Regional Major Rankings (RMR) yönergelerini yayınladı.

Today we are making changes to our RMR Eligibility Guidelines regarding VAC bans: https://t.co/Ku4vADKTyu