Yönetimden Çağdaş Beşiktaşlılar Derneği'ne ziyaret

Siyah beyazlı kulübün zor günlerinde bir araya gelmeleri gerektiğini söyleyen 2. Başkan Adnan Dalgakıran "Beşiktaş Kulübünün ayağa kalkması için tüm dernekler ve taraftarlar omuz omuza vererek kampanya başlatmamız gerek. Başaracağız. Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetici arkadaşlarımız var gücümüzle çalışıyoruz. Kimse merak etmesin kulübümüzün haklarını en küçük noktasına kadar savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Dalgakıran, siyah beyazlı kulübün geçmiş divan kurullarında, batmış kulübü yönetenleri alkışladığına dikkat çekerek "Şimdi kavga zamanı değil başarmanın zamanı. Usulsüzlük yaşanmışsa hesabını adalet önünde verilir. Biz her şeyin takipçisiyiz. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın futbol zekasına hayranız. Kulübün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı bilerek geldi. Beşiktaş'ta para konuşmadı. Elindeki malzemeyi en iyi şekle getirip çalışıyor ve başaracağına inanıyor. Çünkü tüm taraftarlar ve yönetim olarak destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Kemil İlhan Gözel ise dernek olarak kulübün başlatacağı kampanyaya destek olacaklarını söyledi.





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