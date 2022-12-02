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Uruguay, Gana'yı yendi ama Güney Kore'den gelen haberle yıkıldı!

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#Dünya Kupası 2022#FIFA#Katar Dünya Kupası
Uruguay, Ganayı yendi ama Güney Koreden gelen haberle yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 19:55

2022 Dünya Kupası H Grubu son maçında Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etmesine rağmen Güney Kore - Portekiz maçından gelen haberle yıkıldı.

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2022 Dünya Kupası H Grubu son maçında Gana ile Uruguay karşılaştı. Al Janoub Stadyumu'nda oynanan ve Alman hakem Daniel Siebert'in düdük çaldığı maçı Uruguay 2-0 kazandı. Maçın golleri 26 ve 32. dakikalarda De Arrascaeta'den geldi.

Gana'da Fenerbahçeli eski futbolcu Andre Ayew'in 21. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Rochet kurtardı.

Kulağı Güney Kore maçında olan Uruguay, Güney Kore'nin 90+1. dakikada attığı golle Portekiz'i yenmesinin ardından büyük bir yıkım yaşadı.

Güney Kore ile puanı ve averajı eşit olan Uruguay, daha az gol attığı için Güney Kore'nin gerisinde kaldı ve turnuvaya veda etti. Güney Kore, lider Portekiz'in ardından adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

Uruguay grubu 4 puanla, Gana ise 3 puanla tamamladı.

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Gana - Uruguay maçından fotoğraflarGana - Uruguay maçından fotoğraflarHaberi görüntüle

GANA 0-2 URUGUAY

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GOL: 26' De Arrascaeta, 32' De Arrascaeta

İlk yarı sonucu: 0-2

İLK 11'LER

Uruguay: Rochet, Varela, Gimenez, Coates, Olivera, Pellistri, Valverde, Bentancur, De Arrascaeta, Nunez, Suarez.

Gana: Zigi, Seidu, Amartey, Salisu, Baba, Partey, Abdul Samed, Kudus, Jordan Ayew, Andre Ayew, Inaki Williams.

 

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