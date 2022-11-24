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Uruguay 0-0 Güney Kore (Dünya Kupası)

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#Uruguay-Güney Kore#Dunyakupasi#FIFA
Uruguay 0-0 Güney Kore (Dünya Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 17:51

2022 Dünya Kupası H Grubu açılış maçında Uruguay ile Güney Kore 0-0 berabere kaldı. Uruguay'ın iki topu direkten döndü. Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-Jae'nin forma giydiği karşılaşmada yedek soyunan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera Dünya Kupası kariyerinde bir ilki yaşadı. Lucas Torreira ve Maxi Gomez ise mücadelede süre almadı.

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2022 Dünya Kupası H Grubu açılış maçında Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Education City Stadyumu'nda oynanan ve Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çaldığı maç golsüz sonuçlandı.

Uruguay 43 ve 90. dakikalarda iki kez direğe takıldı. 43'te Godin'in kafa vuruşunda ve Valverde'nin 90. dakikadaki sert şutunda top direkte patladı.

Bu sonuçta iki takım da gruba birer puanla başladı. İkinci maçlarda Güney Kore ile Gana, Portekiz ile Uruguay karşı karşıya gelecek.

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MUSLERA KARİYERİNDE İLK KEZ 11'E GİREMEDİ

Uruguay'da Galatasaraylı futbolcular Muslera ve Torreira ile Trabzonspor'un forveti Maxi Gomez maça yedek başladı ve maçta süre bulamadı. Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-Jae ise Güney Kore ilk 11'inde yer aldı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.

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2010, 2014 ve 2018'de Uruguay kalesini koruyan Fernando Muslera, kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası maçına yedek başladı. Kariyerinde 4. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Muslera, bir dönem Sivasspor forması da giyen Sergio Rochet'e kaleyi emanet etti .

URUGUAY 0-0 GÜNEY KORE

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Uruguay: Rochet, Caceres, Godin, Gimenez, Olivera, Bentancur, Vecino, Valverde, Pellistri, Suarez, Nunez.

Güney Kore: Kim Seunggyu, Kim Jinsu, Kim Min Jae, Kim Moonhwan, Kim Younggwon, Jung, Hwang, Jeong, Hwang, Son, Hwang

 

 

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#Uruguay-Güney Kore#Dunyakupasi#FIFA

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