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Basketbol
Haber Giriş: 03.02.2020 - 13:17,Son Güncelleme:/

Ünlü rap şarkıcısı Lil Wayne, Kobe Bryant için şarkı yaptı

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Ünlü rap şarkıcısı Lil Wayne, Kobe Bryant için şarkı yaptı

Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant için ABD'li ünlü rap şarkıcısı Lil Wayne şarkı hazırladı.

Spor Arena Dış Haber | Kobe Bryant'ın ölümünün ardından efsane oyuncuyu anma törenleri devam ederken rap şarkıcısı Lil Wayne, Kobe Bryant için şarkı yaptı.

Lil Wayne'in Kobe Bryant için hazırladığı şarkı yeni albümünün 8. şarkısı oldu ve 24 saniye sürdü.

Kobe'nin kariyeri boyunca girdiği iki numara düşünülerek böyle bir şarkı yapan Wayne'in 24 saniyelik şarkısında sadece sessizlik hakim...

Efsane ismi bu yolla anmak istediğini söyleyen ünlü rap şarkıcısı, her fırsatta Kobe Bryant'a olan hayranlığını dile getiriyordu. Lil Wayne, Los Angeles Lakers maçlarında sık sık salonda yer alıyordu.

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