Ünlü futbolcu Alisha Lehmann'a 110 bin dolarlık ahlaksız teklif

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Uluslararası kadın futbolunun en tanınmış isimlerinden biri olan 24 yaşındaki oyuncu Alisha Lehmann aldığı skandal teklifle ilgili itirafta bulundu.

Alisha Lehmann, ünlü bir ismin geceyi birlikte geçirmek kendisine 110 bin dolar teklif ettiği açıkladı. İsviçreli futbolcu Alisha Lehmann bu uygunsuz teklifi reddettiğini belirtti.

"ULUSLARARASI DÜZEYDE ÇOK İYİ TANINIYOR"

Skandal teklif hakkında açıklama yapan Lehmann, "Miami’deydim, en sevdiğim yer ve bir kulüpte bazı arkadaşlarımla buluştum. Cep telefonuma bir mesaj geldi, cevap vermedim ama aynı kişi daha sonra benimle ilgilenen korumama da mesaj attı. Mesajlar çok iyi tanınan bir kişiden geldi. Daha önce bir etkinlikte karşılaşmıştık. Mesajda ‘Alisha’ya bir gece geçirmek için 100 bin İsviçre Frangı (Yaklaşık 110.000 dolar) ödeyeceğim’ yazıyordu. Ama cevabım ‘Asla olmaz! Sadece 110 bin mi?’ Çılgınca olan şey, mesajının hala telefonumda duruyor olması. Bu biraz aptalca. Kişinin adını açıklayamam. Ama uluslararası düzeyde çok çok iyi tanınıyor. Ben gerçek bir futbolcuyum. Her gün çok çalışıyorum. Futbolda kendimin en iyi versiyonu olmak istiyorum ve bu benim hayattaki ilk önceliğim." ifadelerine yer verdi.

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İsviçreli oyuncu, Kadınlar Dünya Kupası’nda yer alan tüm kadın futbolcular arasında en değerli isimler arasındaydı.

Instagram’da paylaşım başına en yüksek tahmini kazanca sahip futbolcunun 15,5 milyondan fazla takipçisi var.