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Ünlü futbol adamı Sinisa Mihajlovic, son yolculuğuna uğurlandı

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#Futbol#İtalya#Sinisa Mihajlovic
Ünlü futbol adamı Sinisa Mihajlovic, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 18:14

16 Aralık'ta hayatını kaybeden Sırp futbol adamı Sinisa Mihajlovic, Roma'da yapılan cenaze merasimiyle son yolculuğuna uğurlandı.

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Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın teknik direktörlüğünü yapan 53 yaşındaki Sırp Teknik Adam Sinisa Mihajlovic, 16 Aralık'ta lösemi nedeniyle hayatını kaybederken bugün yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri gibi futbol adamları katılırken birçok taraftar da hazır bulundu.

Ünlü futbol adamı Sinisa Mihajlovic, son yolculuğuna uğurlandı

BİR KEZ KANSERİ YENMEYİ BAŞARMIŞTI

Mihajlovic, temmuz 2019'da düzenlediği basın toplantısıyla kanser olduğunu duyurmuştu. Sırp isim, gördüğü tedavinin ardından kasım 2019'da ise kanseri yendiğini belirmişti. Mart 2022'de "Lösemi geri döndü. Önümüzdeki hafta hastaneye yatmam gerekecek. Savaşmaya hazırım" sözleriyle tekrardan hastalığa yakalandığını belirten Sırp isim, 53 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Mihajlovic futbolculuk kariyerinde Kızılyıldız, Roma, Lazio, Inter gibi önemli takımların formalarını giymişti. Sırp futbol adamı, başta Sırbistan Milli Takımı olmak üzere Fiorentina, Milan, Torino, Bologna gibi önemli kulüplerde de teknik direktörlük görevi üstlenmişti.

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#Futbol#İtalya#Sinisa Mihajlovic

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