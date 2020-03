Ünal Karaman: "Rize'nin potansiyeli daha güçlü"

Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Hasan Kartal: "Burada da başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Hocamızın kararlarında her zaman arkasında olacağız" Teknik direktör Ünal Karaman: "İsmail hocamız çok iyi bir insan, onun bıraktığı yerden camiaya da daha iyi hizmet ederek bu seneyi iyi bitirmeye çalışacağız"



Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Ünal Karaman ile sözleşme imzaladı. Karaman, Çaykur Didi Stadı'nda, Kulüp Başkanı Hasan Kartal'ın da katılımıyla düzenlenen törende, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.



Hasan Kartal, törende yaptığı konuşmada, Ünal Karaman'ın kendilerini tercih etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Taraftarlara birlikteliği bozmamaları yönünde istekte bulunan Kartal, "Birliktelik bize bu görevleri yaptırıyor. İsmail hocamız düzgün ve dört dörtlük bir insan. O anlayış ve düzgünlük ile devam edeceğiz. Kulüpte mutlu olacağız. Bu kulüpte birliktelik olmadığı müddetçe hiçbir şeyin peşinde koşamayız." dedi.



Kartal, Ünal Karaman'ın Çaykur Rizespor'u tercih etmesine sebep olanlara teşekkür ederek şunları kaydetti: "Kendisini kanıtlamış, ispatlamış, belli seviyede. Burada da başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Hocamızın kararlarında her zaman arkasında olacağız. Bu sene düşüncemiz net olmasa da seneye iyi yerlerde olacağımıza yürekten inanıyorum. Ünal hoca genç, inşallah daha iyi yerlerde kendisini görmek istiyoruz."



Ünal Karaman'ın görüşleri



Karaman ise anlaşma için Çaykur Rizepsor camiasına teşekkür etti. İşlerinin zorluğunu bildiklerini ifade eden Karaman, şöyle konuştu:

"17 yaşından itibaren profesyonel hayatın içerisindeyim. Sportif manada insanı geliştiren hiçbir şeyden korkmadım. Rizespor'un var olan potansiyelinin dönem dönem iyi kullanıldığını biliyorum. Potansiyelin çok daha güçlü olduğunu biliyorum. Bugünkü şartlar iyi değil. İsmail hocamız çok iyi bir insan onun bıraktığı yerden camiaya da daha iyi hizmet ederek bu seneyi iyi bitirmeye çalışacağız."



Karaman, ligde aşağıda ve yukarıda ciddi sıkıntılar olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti: "Biz her rakibe saygı duyarak işimizi yapacağız. Daha önce futbolculuk hayatımda küme düşme üzüntüsünü yaşadım. Oyuncularımızı bu sıkıntıya sokmadan iyi işler yapmalıyız. Bu ligde yaşamanın gayretinde olacağız. Gelecek sezonun planlamasını daha güçlü yapacağız. Bütün ve bir olursak aşamayacağımız hiçbir şey yok. Acıyı derinleştirmeye çalışırsak başarılı olamayız. Birbirimizi daha da güçlendirerek bu camianın hak ettiği başarıyı yakalayacağız."



Eksiklerine rağmen kendisini sahiplenen Rize şehrine teşekkür eden Karaman, "İnsanız, aciz yaratıklarız. Bir tek görevimiz var: İslam noktası içerisinde yaşayışımız Allah'a; ahlaki olarak birbirimize saygı duymalıyız. İsmail hoca ile buraya gelirken görüştüm, fikrini aldım. Çok iyi bir arkadaşım. Bugün ben, yarın başkası burada olacak. Bize ümidini bağlamış insanlarla güzel bağ oluşturma gayretindeyiz." diye konuştu.



Karaman'ın, bir gazetecinin, başka teklifler olmasına rağmen neden Rize'yi seçtiği yönündeki sorusuna verdiği "Seçmemek için hiçbir neden var mı?" cevabına, salonda bulunan taraftarlar alkışlarla destek verdi.



Ünal Karaman'ı yaklaşık 500 taraftar karşıladı.









