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GeriFutbol Ünal Karaman, Çaykur Rizespor ile ilk antrenmanına çıktı
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 03.03.2020 - 19:24,Son Güncelleme:/

Ünal Karaman, Çaykur Rizespor ile ilk antrenmanına çıktı

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Ünal Karaman, Çaykur Rizespor ile ilk antrenmanına çıktı
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Çaykur Rizespor, evinde konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde başladı.

Süper Lig’in 25’inci haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek olan yeşil mavili ekip, karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde start verdi.

Takım ile ilk antrenmanına çıkan Karaman, futbolcular ile toplantı gerçekleştirdi.

Futbolcular antrenmana ısınma hareketleri ile başlarken, çalışma pas ve kondisyon çalışmaları ile devam etti. İdmana Mohamed Abarhoun sakatlığı nedeniyle katılamadı.

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