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Ümraniyespor, Fransız golcü Kevin Mayi'i transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Fransız futbolcu Kevin Mayi'i kadrosuna dahil etti.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımla 27 yaşındaki santrforun transferi açıklandı.
Kariyerine ülkesinin Saint-Etienne'de başlayan santrfor, ayrıca Chamois Niortais, Ajaccio, NEC Nijmegen ve Stade Brest 29 takımlarında forma giydi.
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