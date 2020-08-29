MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÜmraniyespor, Fransız golcü Kevin Mayi'i transfer etti
GeriFutbol Ümraniyespor, Fransız golcü Kevin Mayi'i transfer etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 29.08.2020 - 14:55 | Son Güncelleme:

Ümraniyespor, Fransız golcü Kevin Mayi'i transfer etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ümraniyespor, Fransız golcü Kevin Mayi'i transfer etti
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Fransız futbolcu Kevin Mayi'i kadrosuna dahil etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımla 27 yaşındaki santrforun transferi açıklandı.



Kariyerine ülkesinin Saint-Etienne'de başlayan santrfor, ayrıca Chamois Niortais, Ajaccio, NEC Nijmegen ve Stade Brest 29 takımlarında forma giydi.

Ümraniyespor, Fransız golcü Kevin Mayii transfer etti

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle