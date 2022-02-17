Ümraniyespor evinde hata yapmadı

Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Bersan Duran xx, Anıl Usta xx
Ümraniyespor: Burak xx, Vrsajevic xx, Alim xxx, Glumac xx, Ercan xx, Kartal xxx, Mrsic xxx (Emre Nefiz dk. 62 xx), Onur xx (Oğuz dk. 62 xx), Camara xx (Del Valle dk. 29 xx), Serkan x (Emre Gültekin dk. 62 xx), Bammou xx
Adanaspor: Karacic xx, Fıratcan xx, Roche xx (Donkor dk. 79 xx), Ulaş xx (Cem dk. 79 xx), Korkmaz xx, Kadir xx, Bennassser xx, Celil xx, Eren xx (Ahmethan Köse dk. 46 xx), Bruns xx (Amadou Ciss dk. 46 xx), Tetteh xx
Goller: Mrsic (dk. 17), Alim (dk. 33) (Ümraniyespor), Tetteh (dk. 81) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Serkan, Ercan (Ümraniyespor)
Maçtan dakikalar
4. dakikada Kartal’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Camara’nın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu alan Bammou’nun şutunu kaleci Karacic oyun alanı içine çeldi.
17. dakikada Kartal’ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Mrsic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
33. dakikada Kartal’ın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi ön direkte Bammou topu arkaya sektirdi. Alim’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
81. dakikada Bennaser’in sol taraftan ceza sahası içine girerek bıraktığı topu alan Tetteh’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1