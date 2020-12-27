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GeriFutbol Ümit Özat'dan Murat Sancak'a: Bu senin fantezin diyordun
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Futbol
Haber Giriş: 27.12.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

Ümit Özat'dan Murat Sancak'a: Bu senin fantezin diyordun

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Ümit Özat'dan Murat Sancak'a: Bu senin fantezin diyordun
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TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Ümit Özat sosyal medya hesabından kulübün başkanı Murat Sancak'a göndermelerde bulundu.

Görevine geçtiğimiz günlerde son verilen Ümit Özat, sosyal medya hesabından Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'a göndermelerde bulundu.

"BU SENİN FANTEZİN DİYORDUN"
Özat, "Başkan, Samsunspor maçından sonra '3 tane 6 numara ile oynanır mı?' diyordu. 2 maçtır 3 tane 6 numara ile oynuyorsun... Kosecki oyuna girince, 'Bu senin fantezin, bu takımda oynamaz' diyordu. Oyuna girdi fantezi...

'Adana Demirspor savunma yapmaz, yaptırır'. 15 dakikadır kendi ceza sahasında. Konu iyi oynayıp oynamamak değil, gelen telefonlar. Dünyada savunma yapmayan takım mı var, yapıyorsun işte.



"HOCAYA KARIŞMAMAYI ÖĞRENDİ"
Her hafta telefon açıyordu 'Lanzafame niye oynamıyor?' diye. Merak ettim, demek ki hocaya karışmamayı öğrendi. Takımı tebrik ediyorum yoğun baskıya rağmen müthiş bir savunma yaptılar. Mehmet Akyüz’ün çıkıp oyuna Semih’in girmesinin karşılığı savunma yapmaktır, savunma da futbolun olmazsa olmazıdır" ifadelerini kullandı.

MURAT SANCAK'TAN CEVAP
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise Ümit Özat'ın tweetlerine şu cevabı verdi:

Ümit Özatdan Murat Sancaka: Bu senin fantezin diyordun

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