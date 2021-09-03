Ümit Milli Takımımız, 2023 Avrupa Şampiyonası yolundaki ilk sınavında! Belçika karşısında iddaa'da öne çıkan...

Bu bir ilandır

TÜRKİYE U21

- Andorra ve Kosova deplasmanlarında kaybedip İngiltere'ye diş geçiremediğimiz bir 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası (U21) eleme grubu süreci geçirmiştik. Sonrasında hazırlık maçları da istediğimiz gibi gitmedi ama Ümit Millilerimiz yeni bir maceraya Belçika karşısında start veriyor.

- Hedef 2023 yılında Romanya ile Gürcistan ortaklığında yapılacak olan 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmak... I Grubu'nda mücadele ediyoruz, grubumuzda Belçika dışında Danimarka, İskoçya ve Kazakistan da var. Grup liderleri direkt olarak turnuvaya gidecek, 9 grup ikincisinin en iyisi de play-off işine girmeden vize alacak.

- Kaleci rotasyonumuz Ersin Destanoğlu, Doğan Alemdar ve Berke Özer'den oluşuyor. Burada oldukça güçlüyüz...

- Gole en yakın ismimiz Gökdeniz Bayrakdar, Enis Destan veya Ali Akman'dan biri olacak. TD Tolunay Kafkas'ın kiralık olarak gittiği NEC Nijmegen'de iyi bir başlangıç yapan Ali Akman'ı tercih etmesi bekleniyor.

- Savunmada Cenk Özkaçar ile Ravil Tagir; orta alanda Muhammed Gümüşkaya, Ömer Faruk Beyaz, Burak İnce, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kadronun dikkat çeken diğer isimleri...

BELÇİKA U21

- Macaristan ile Slovenya'nın ortaklaşa düzenlediği ve bizim katılamadığımız 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası (U21) için Belçika da vize alamamıştı.

- Bulundukları eleme grubunun lideri Almanya'yı hem içerde hem de dışarda devirmelerine rağmen Moldova ve Bosna Hersek karşısında beklenmedik puan kayıpları yapılınca, 8 maçta sadece 13 puan toplayıp eleme grubunu geçemediler.

- Kadroya baktığımızda orta alanda iki önemli genç yetenek var... Yari Verschaeren (Anderlecht) ve Charles De Ketelaere (Club Brugge) geride bıraktığımız yaz transfer döneminde takım değiştirmediler ancak yakın gelecekte mutlaka çok çok büyük takımlarda oynayabilecek potansiyele sahipler.

- U19'dan sonra Belçika'nın U21 jenerasyonunda da golleriyle ön planda olan Lois Openda'ya ayrıca dikkat etmek lazım.

- TD Jacky Mathijssen, Belçika'dan Türkiye'ye uçmadan önce basın mensuplarının sorularını cevaplarken Ümit Milli Takımımız için; "İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Enerjimizi ve isteğimizi maçın her anında yüksek tutmalıyız..." demişti.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ümit Milli Takımımız'ın son 7 maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Belçika U21 takımının son 7 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Belçika U21 kazanır" oldu!

%33'lük kesim eleme grubuna Kazakistan galibiyetiyle başlayan Belçika'dan, Ümit Milli Takımımız karşısında 3 puan bekliyor...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Eintracht Frankfurt'a transfer olan ve NEC Nijmegen'e kiralanan Ali Akman'ın Bursaspor günlerini hatırlayalım...