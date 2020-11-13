Ümit Milli Takım, Avusturya’yı 3-2 mağlup etti

Samsundaki 19 Mayıs Stadyumunda oynanan müsabakada Ümit Milli Takım’ın gollerini 65, 81 ve 90+2nci dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu atarken, Avusturya’nın golleri ise 36ncı dakikada Kelvin Arase ve 90ıncı dakikada Hannes Wolfdan geldi.

Halil İbrahim Dervişoğlu, yaptığı hat-trick ile Ümit Milli Takım’da gol sayısını 6’ya çıkardı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren İrfan Can Eğribayat ilk kez Ümit Milli Takım formasını giymiş oldu. Berkan İsmail Kutlu ve Serkan Asan da ikinci kez Ay-yıldızlı formayı taşıdı.



Ümit Milliler, bu sonuçla puanını 10’a yükseltti. Ay-yıldızlılar gruptaki 10’uncu maçında 17 Kasımda Samsunda Kosova’yı konuk edecek.