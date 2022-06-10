Ümit Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını kaybetti

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9'uncu Grup'taki 7'nci maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını yitirdi.
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Kari A Hovdanum, Andrew Christiansen, Dan Petur Pauli Hojgaard
TÜRKİYE: Emre Bilgin - Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ahmetcan Kaplan, Emre Kaplan (Dk. 69 Ravil Tagir), Kartal Kayra Yılmaz, Emirhan İlkhan (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Umut Güneş (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Aral Şimşir (Dk. 59 Doğucan Haspolat), Enis Destan (Dk. 46 Bertuğ Yıldırım), Ali Akman
KAZAKİSTAN: Ustimenko - Skvortsov, Kassabulat, Zhumakhanov, Sovet, Sagnayev, Kalmyrza, Karaman (Dk. 81 Seidakhmet), Usenov (Dk. 80 Ulshin), Basmanov (Dk. 69 Nazymkhanov), Sviridov (Dk. 63 Satyshev),
SARI KARTLAR: Ali Akman (Türkiye) - Sultan Sagnayev, Seidakhmet (Kazakistan)
KIRMIZI KART: Dk. 58 Kassabulat (Kazakistan)