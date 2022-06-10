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Ümit Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını kaybetti

#Ümit Milli Takım#Kazakistan#Futbol
Ümit Milli Takım, Avrupa Şampiyonasına katılma şansını kaybetti

Ümit Milli Takım, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı ve Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını yitirdi.

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Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9'uncu Grup'taki 7'nci maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını yitirdi.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Kari A Hovdanum, Andrew Christiansen, Dan Petur Pauli Hojgaard

TÜRKİYE: Emre Bilgin - Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ahmetcan Kaplan, Emre Kaplan (Dk. 69 Ravil Tagir), Kartal Kayra Yılmaz, Emirhan İlkhan (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Umut Güneş (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Aral Şimşir (Dk. 59 Doğucan Haspolat), Enis Destan (Dk. 46 Bertuğ Yıldırım), Ali Akman 

KAZAKİSTAN: Ustimenko - Skvortsov, Kassabulat, Zhumakhanov, Sovet, Sagnayev, Kalmyrza, Karaman (Dk. 81 Seidakhmet), Usenov (Dk. 80 Ulshin), Basmanov (Dk. 69 Nazymkhanov), Sviridov (Dk. 63 Satyshev), 

SARI KARTLAR: Ali Akman (Türkiye) - Sultan Sagnayev, Seidakhmet (Kazakistan)

KIRMIZI KART: Dk. 58 Kassabulat (Kazakistan)

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#Ümit Milli Takım#Kazakistan#Futbol

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